На военных полигонах Херсонской области почти каждую неделю происходят тренировки и учения подразделений ВСУ. Прежде всего это подразделения, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированными Россией территориями Украины.

Среди них и тренировки экипажей тактических ракетных комплексов "Точка-У". Какова же цель этих тренировок и что отрабатывают украинские защитники? На эти вопросы ответил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Обратите внимание Цель одна – показать готовность, – Наев сравнил стягивание войск России с 2014 годом

Тренировки СЗУ – зачем они нужны

Наев напомнил, что группировка, защищающая южные рубежи Украины и подчиненная командованию Объединенных сил, состоит из военных частей различных видов и отдельных родов Вооруженных сил Украины.

Чтобы наша военная сила всегда была готова выполнить задачи по назначению, она должна быть к этому готова,

– отметил Сергей Наев.

Ведь когда подразделения ВСУ выходят на выполнение боевых задач, то должны выполнить их четко и грамотно. "Чтобы не стоять на месте, им необходимо постоянно повышать свои навыки и умения", – добавил Наев.

Поэтому и происходят мероприятия – их проводят системно и планово – непосредственной проверки готовности ВСУ к действиям.

Главная их цель – это повышение и удержание надлежащей степени боевой готовности войск.

Ежедневные мероприятия по подготовке, комплексные и системные тренировки дают возможность и уверенность командованию, что при необходимости силы и средства выполнят именно то, для чего они тренировались и учились,

– подытожил командующий Объединенных сил.