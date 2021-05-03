На військових полігонах Херсонської області майже щотижня відбуваються тренування та навчання підрозділів ЗСУ. Передусім це підрозділи, які несуть бойову службу на межі з тимчасово окупованими Росією територіями України.

Серед них і тренування екіпажів тактичних ракетних комплексів "Точка-У". Яка ж мета цих тренувань та що відпрацьовують українські захисники? На ці запитання відповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зверніть увагу Мета єдина – показати готовність, – Наєв порівняв стягування військ Росії з 2014 роком

Тренування СЗУ – навіщо вони потрібні

Наєв нагадав, що угруповання, яке боронить південні рубежі України й підпорядковане командуванню Об'єднаних сил, складається з військових частин різних видів та окремих родів Збройних сил України.

Щоб наша військова сила завжди була готова виконати завдання за призначенням, вона має бути до цього готовою,

– наголосив Сергій Наєв.

Адже коли підрозділи ЗСУ виходять на виконання бойових завдань, то повинні виконати їх чітко й грамотно. "Щоб не стояти на місці, їм необхідно постійно підвищувати свої навики та вміння", – додав Наєв.

Тому й відбуваються заходи – їх проводять системно та планово – безпосередньої перевірки готовності ЗСУ до дій.

Головна їхня мета – це підвищення й утримання належного ступеня бойової готовності військ.

Щоденні заходи з підготовки, комплексні й системні тренування дають змогу і впевненість командуванню, що за потреби сили й засоби виконають саме те, для чого вони тренувалися та навчалися,

– підсумував командувач Об'єднаних сил.

У цьому ж інтерв'ю Наєв розповів, як змінилася українська армія з 2014 року, а як – російська