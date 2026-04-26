Об этом говорится в постановлении Заречненского районного суда.

Какой приговор вынес суд?

Заречненский районный суд признал водительницу виновной в совершении ДТП и оставлении места аварии. Речь идет о нарушении статей 124 и 122-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд установил, что женщина не учла дорожную обстановку и не выбрала безопасную скорость движения, что и привело к наезду на животное. В результате водителя лишили права управления транспортными средствами на один год. Также она должна уплатить судебный сбор в размере 665,6 гривны.

В суде женщина признала вину, отметила, что испугалась после аварии, и просила не применять суровое наказание, ограничившись штрафом.

В каком состоянии находится олень Борис?

После аварии олень Борис получил серьезные травмы и потерял много крови. Сначала существовали опасения относительно ампутации конечности, однако эта информация не подтвердилась.

Животному оказали помощь на месте, от идеи транспортировки во Львов для операции отказались из-за рисков дополнительных повреждений. Лечение решили проводить в естественной среде.

По словам лесоводов, состояние оленя впоследствии улучшилось:

он получал регулярные уколы ветеринара;

начал самостоятельно передвигаться, хотя и на трех ногах;

питался из рук человека, которому доверяет.

В то же время Борис стал осторожнее и избегает людей. Ему обеспечивают покой, тишину и минимальное вмешательство, что является важным для восстановления дикого животного.

Борис устал от чрезмерного внимания людей. Он пока не стремится возвращаться ближе к селу, где постоянно есть посетители. Сейчас ему больше всего нужны покой, тишина и качественный уход. Пребывание в воде оленю не вредит. Он в своей естественной среде и не находится в воде постоянно – для отдыха выбирает сухие места. Дикое животное инстинктивно знает, как позаботиться о себе,

– говорили лесоводы.

Что известно об аварии?

Инцидент произошел вечером 23 марта 2026 года. По словам водителя, она ехала с включенными фарами вместе с ребенком, когда на дорогу внезапно выбежал олень. Она утверждает, что удар был не очень сильным и ребенок даже не понял, что произошло.

После наезда женщина уехала с места происшествия, объяснив это испугом. Впрочем, показания очевидца отличаются. Местный житель рассказал, что слышал звук автомобиля, который двигался на большой скорости, после чего раздался удар. По его словам, авто ехало без включенных фар, а на дороге остался травмированный олень.

Именно свидетель вызвал полицию и ветеринара. Правоохранители впоследствии установили личность водителя. Проверка показала, что она не находилась в состоянии алкогольного опьянения.