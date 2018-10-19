"Наезды" Трампа на Путина: позиция или поза?

Несмотря на то, что до президентского избирательного старта в США еще два года, действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп уже развернул широкую информационную кампанию.

На днях в интервью агентству "Associated Press" он заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, и будет бороться за заветную Victory с лозунгом "Сохраним Америку великой". В ответ на вопрос, кто, по мнению Трампа, может составить ему конкуренцию на выборах 2020 года, он назвал бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Читайте также: Вашингтон готовит новые санкции против российских компаний: известны детали

Напомним, Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году. Тогда главным слоганом его кампании было "Make America Great Again". Дословно на украинском языке – "Сделаем Америку снова великой".

Стоит заметить, что активность Трампа на медиа-арене сопровождается довольно громкими заявлениями, которые касаются Украины и России. Собственно, это не удивительно, ведь в США еще не оправились от скандала о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы-2016 на пользу штаба Трампа.

Но это – далеко не единственный скандал, где так или иначе (не в лучшем свете) фигурирует имя Трампа. Как известно, бывшего руководителя избирательной кампании Трампа Пола Манафорта власти США подозревает в неуплате налогов и государственной измене. В частности, речь идет о том, что политтехнолог лоббировал интересы украинской "покойной" сейчас Партии регионов и президента-беглеца Виктора Януковича без соответствующей регистрации.

Очевидно, что готовя сани с лета, Дональд Трамп решил задолго до выборов заняться имиджевыми вопросами и "откреститься" от репутации пророссийского политика. Более того, он (хотя и в присущем – завуалированном стиле) пытается при каждой возможности критиковать власть в Кремле. Удачно ли это получается и поможет ли репутационному "отбеливанию" - отдельный вопрос.

Читайте также: Трамп назвал основную угрозу своим президентским успехам в США

Бросая камни в огород Кремля, не оставляет Трамп вниманием и Украину. В недавнем интервью телеканалу CBS он сделал ряд громких заявлений, касающихся нашего государства. Среди прочего, глава Белого дома сказал такое:

Я – тот, кто дал Украине оборонительное и противотанковое оружие. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он отправил в Украину? Подушки и одеяла. Он – тот, кто отдал часть Украины,

– высказался президент США.

Также он отверг обвинения в том, что якобы никогда не демонстрирует жесткости в общении со своим российским коллегой Владимиром Путиным: "Я думаю, что я очень жестко с ним лично общаюсь. У меня была встреча с ним. Это была очень сложная встреча, и это была очень хорошая встреча", – отметил Трамп, четко намекнув, что общественность просто не знает, о чем он говорит с российским президентом face to face, прежде чем выйти к журналистам.

Дональд Трамп также допустил причастность российского президента "к убийствам и отравлениям", очевидно намекая на резонансную историю с отравлением Скрипалей в Британии. Показательным является то, что всегда чувствительная к подобным заявлениям Москва на этот раз на недружественные выпады, констатации и предположения американского президента ответила позицией "игнор".

Читайте также: Трамп назвал Путина вероятным виновником убийств и отравлений: в Кремле уже ответили

Какой является конечная цель информационной игры, развернутой действующим президентом США, и какое место в геополитическом треугольнике США – Россия – Украина занимает наше государство? Это вопрос 24 канал адресует известному политологу Александру Палию.

Пан Александр, как вы считаете, чем обусловлены довольно громкие заявления Дональда Трампа, которые непосредственно касаются Украины? Почему-то сложно поверить в то, что это спонтанные месседжи.

Наверное, не спонтанные, но на самом деле Трамп сказал правду, потому что во времена Обамы Украина не получала военной помощи, а при его президентстве это произошло. Но он говорит вещи, которые ему политически выигрышные, потому что сейчас у него сложная внутриполитическая ситуация. Впрочем, он выражается в присущем ему стиле: ни да, ни нет, чтобы ему невозможно было в чем-то возразить и в чем-то обвинить.



Украинский политолог Александр Палий

Обама с подушками и матрасами и Трамп с "Джавелинами"... сопоставление довольно оригинальное. Но, если без иронии, то на что надеялся Трамп и кому адресовал эти сигналы?

Я думаю, что Трамп прежде всего ориентируется на ту критику, которая раздается в его адрес внутри Соединенных Штатов, что он, мол зависим от России и перед выборами договорился с Россией и прочее. Сейчас вокруг этого разворачивается большой скандал, поэтому Трамп постоянно пытается продемонстрировать, что никакого заговора не было и пытается это подтвердить любыми практическими доказательствами.

Но опять же, что касается конкретно Украины, то он прав: его администрация сделала больше, чем администрация Обамы.



Администрация Трампа, по мнению Палия, сделала для Украины больше, чем администрация Обамы

Странно, с учетом того, что украинские политики высшего звена выражали поддержку не ему, а Клинтон.

Украинские политики могли иметь какие-то симпатии, но украинское государство никоим образом не вмешивалась в американские выборы. Внешнюю политику у нас проводят исключительно президент, правительство и МИД, а эти органы занимали нейтральную позицию, поэтому, считаю, упрекать Украину в чем-то нет оснований. Но повторюсь: конечно, отдельные политики могут иметь свои политические симпатии, и это их право. Другое дело, что не всегда разумно их озвучивать на широкую публику.

Немало наших политиков из разных партийных лагерей заявляют о якобы вмешательстве России в ход и, в определенной мере, результат предстоящих президентских и парламентских выборов в нашем государстве. Что вы думаете об этом?

Да, уже сегодня мы видим очень четкие сигналы вмешательства России на выборах, которые состоятся в нашей стране в следующем году. И мы говорим не о том, что, если Россия вмешивалась в выборы в США, Франции, референдумы в Каталонии и в Нидерландах, то россияне однозначно будут вмешиваться в наши выборы. Мы можем делать такие заявления, но, кроме них, есть и конкретные вещи. Например, были консолидированы два телеканала и переведены фактически в состоянии антиукраинской военной пропаганды – это NewsOne и 112-й. Они были, скажем так, подобраны под один центр управления и работают против Украины.

Читайте также: Рупоры Кремля: какие каналы и почему обвиняют в распространении российской пропаганды

То есть, первый момент вмешательства России в украинские выборы – это консолидация медийных ресурсов. Идем дальше. Мы четко видим, что сигналы, которые озвучиваются многими нашими политиками абсолютно совпадают с заявлениями российской пропаганды. О чем это может свидетельствовать? Только об одном. Часть нашего политикума подыгрывает российской пропаганде (Путину – "24"), поскольку они распространяют те самые сигналы с той же самой амплитудой. Кроме того, есть закрытое финансирование многих наших политиков. Оно является непрозрачным и здесь также можно подозревать Россию.

Вы знаете, у нас сейчас даже если воды горячей в столице нет уже не один месяц подряд, найдут повод кивать на страну-агрессора. Или муха не там и не в то время села – тоже "рука Кремля". Удобная такая позиция на все времена и все случаи жизни. Вот вы сейчас говорите то же фактически, не приводя примеров.

Примеры? Вот, к примеру с Саакашвили это все было очевидным, потому что Курченко – это же не... Словом, в России олигархи, а тем более иностранные, никакой внешней политикой не занимаются. Понятно, что это была интрига российских спецслужб. И я думаю, что таких историй еще очень много. Сейчас очень много де-факто пророссийских политиков заявляют о своих намерениях участвовать в выборах. А для этого, напомню, нужно на одну только регистрацию несколько миллионов гривен. Откуда у них появляются огромные деньги?

В одном из недавних интервью Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США в Украине заявил, что Белый дом не будет никоим образом влиять на избирательную кампанию в Украине, мол, рядовые американцы этого бы не поняли. Как думаете, на фоне наступательной (прежде всего, в информационном плане) тактики России, позиция США – "моя хата с краю" может негативно отразиться на ходе избирательной кампании в Украине?

Соединенные Штаты являеются демократическим государством, которое не вмешивается в выборы в других странах. США считают, что выбор должен происходить суверенно.

Такая политика американцев с одной стороны, возможно, и создает проблемы, но с другой – нивелирует большое количество проблем, потому что не будет повода упрекать Америку за вмешательство в выборы, как постоянно упрекают Россию. А то, что Россия в наших выборах будет максимально интриговать, лично я не имею сомнений. К слову, уже сейчас примерно 60% контекста их внутренней пропаганды касается именно Украины.

А Соединенные Штаты отстраняются от прямой поддержки любого, потому что это дискредитирует демократию. Это совсем не та история, когда Путин дважды или трижды поздравлял Януковича с победой. Американцы так не работают, это не их стиль.

Но все же, чем такая позиция может обернуться в итоге для нас?

Мы должны нести собственную ответственность. Украинцы должны понимать, что речь идет не о каких-то там играх американцев, речь идет о судьбе страны. Наши люди должны понимать величину ответственности. Кстати, сейчас очень много людей находятся в состоянии раздумий, именно отсюда высокий процент тех, кто не определился с политическими симпатиями. Это не плохо. Это означает, что они думают, взвешивают, анализируют. Гораздо хуже было бы, если бы люди приняли какое-то абсурдное решение. Поэтому я думаю, что самые умные избиратели еще не определились.

Возвращаясь к Трампу, Путину и нашим выборам. Некоторые эксперты констатируют, что в последнее время невооруженным глазом заметно, что Украина является не субъектом, а объектом на геополитической арене. Согласны ли вы с таким "диагнозом"?

Такую точку зрения распространяет российская пропаганда. На самом же деле Украина сейчас – именно субъект внешней политики, который очень серьезно влияет на международные расклады. Начнем с того, что Украина вместе с Константинопольским патриархатом, у которого несоизмеримо меньше финансовых и организационных ресурсов, победила российскую позицию. Это свидетельствует о том, что Украина может давать и, собственно, дает результат. Поэтому еще раз подчеркиваю: наше государство впервые за триста лет стало субъектом геополитики.

Читайте также: Влияние России в Украине развеялся в пяти сферах, – политолог