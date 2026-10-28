"Нафтогаз" перенес судебную тяжбу с Россией в Арктику, арест судна может стать прецедентом, – WSJ
Арест российского судна "Профессор Молчанов" на архипелаге Шпицберген стал результатом многолетней юридической кампании НАК "Нафтогаз Украины" и может открыть путь к компенсациям другим владельцам активов, экспроприированных Россией.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
Что известно об аресте российского судна?
По данным издания, "Нафтогаз" совместно с юридической фирмой Covington & Burling ведет глобальный поиск российских государственных активов, которые можно взыскать в счет арбитражного решения в отношении крымских активов компании. По состоянию на осень компания уже добилась ареста российской недвижимости в Финляндии и Австрии.
Издание отмечает, что на судно, которое курсировало из Мурманска в поселок Баренцбург, обратили внимание юристы норвежской фирмы Wikborg Rein, представляющей "Нафтогаз" в Норвегии. Они установили, что на него не распространяется государственный иммунитет, и заранее подготовили обращение в суд до прибытия судна на архипелаг. Арест был произведен 2 сентября на основании постановления окружного суда Нор-Тромс.
Юристы, с которыми пообщались журналисты WSJ, считают, что арест судна в сочетании с решением Гаагского трибунала может создать важный прецедент для других владельцев активов, незаконно присвоенных Россией. В частности, речь идет об имуществе на оккупированных территориях востока Украины.
Исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что значение этого ареста не ограничивается стоимостью самого судна. Компания намерена и в дальнейшем разыскивать российские активы по всему миру, пока не получит всю присужденную компенсацию.
Напомним, в 2019 году арбитражный трибунал в Гааге признал незаконным захват Россией крымских активов "Нафтогаза". В апреле 2023 года компании присудили 4,2 миллиарда долларов компенсации, а с учетом процентов сумма превысила 5 миллиардов долларов. Россия до сих пор не выполнила это решение и оспаривает арест судна в норвежском суде.