"Нафтогаз" направил жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию из-за злоупотребления компании. В украинской компании предоставили предложения для нормализации ситуации.

Соответствующая информация появилась на сайте украинской компании. Обращение было отправлено 21 декабря.

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"Нафтогаз" пожаловался Еврокомиссии на действия "Газпрома"

"Нафтогаз" обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на антиконкурентные действия "Газпрома" и предоставил предложения по нормализации ситуации на газовом рынке Европы,

– рассказали в компании.

В частности, "Нафтогаз" подал ходатайство Гендиректората по конкуренции, где говорилось о необходимости принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что:

"российский "Газпром" резко снизил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом";

это ключевая причина кризиса и рекордного роста цен в Европе;

действия "Газпрома" антиконкурентны и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей".

В "Нафтогазе" объяснили, что также несут убытки как один из крупнейших покупателей газа в Европе. Также там перечислили злоупотребления "Газпрома", в частности:

отказ от надлежащего заполнения газом хранилищ Евросоюза, принадлежащих "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

внезапно и без веских причин прекращение реализации газа через собственную электронную платформу;

отказ от поставок больших объемов в Евросоюз;

недодача на своей электронной платформе точки передачи газа на границе Россия-Украина;

блокирование экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а транзита газа из стран Центральной Азии в Европу.

В компании объяснили, что цель таких действий – создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС. Все для того, чтобы запустить российский газопровод "Северный поток-2".

Действия "Газпрома" прямо противоречат европейскому антимонопольному законодательству и уже привели к росту цен до рекордной отметки 1921 долларов за тысячу кубометров (на 21 декабря 2021 года),

– говорится в сообщении.

"Нафтогаз" попросил Еврокомиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности:

"обязать российскую компанию выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран Евросоюза;

предоставлять технические возможности газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзита газа из стран Центральной Азии".

Кратко о действиях "Газпрома"

20 декабря стало известно, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе 2022 года. В частности, компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу.

С начала 2021 года российская компания трижды уменьшала объемы транзита по газотранспортной системе Украины.

Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию. По мнению главы Кремля, якобы есть более дешевые маршруты.

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