Россияне сбросили авиабомбу на газопровод в Запорожской области, – Нафтогаз

Оккупанты продолжают разрушать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние два дня враг атаковал объекты Нафтогаза в трех областях.

2 мая россияне сбросили авиабомбу на газопровод в Запорожской области. Об этом сообщили в Нафтогазе.

Где враг ударил по объектам Нафтогаза?

В результате атаки в Запорожье часть потребителей временно осталась без газа.

Ремонтные бригады готовы начать восстановление, как только это позволит ситуация с безопасностью, и координируют действия с военными,

– объяснили в компании.

Также там рассказали, что один из работников компании получил ранения в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Накануне под вражеский удар попал газодобывающий объект в Харьковской области. Там повреждено оборудование.

Напомним, что в начале апреля враг обстрелял объекты Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях. В течение 151 дня отопительного сезона Россия совершила 129 атак на объекты Нафтогаза, в том числе трубопроводы и системы отопления. За 2025 год насчитано 229 таких ударов.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко считает, что дефицит газа в Украине не ожидается. Однако атаки могут привести к росту цен: поэтому потребители, в частности промышленность и водители, будут вынуждены экономить. По его словам, после колебаний рынок обычно стабилизируется, но на это нужно время.

Россия может переключить удары с энергетики на системы водоснабжения

По данным украинской разведки, Россия готовит новую волну атак на критическую инфраструктуру Украины – на этот раз на системы водоснабжения.

Военный эксперт Павел Нарожный объясняет, что россияне будут бить по водоканалам так же, как раньше по энергетике, – ракетами и дронами, чтобы оставить крупные города без воды и канализации и создать гуманитарный кризис.

Политолог Валерий Дымов считает, что это часть давления на Украину: удары по критической инфраструктуре должны заставить население соглашаться на выгодные условия России. Экономически это означает ущерб, дополнительное давление на бюджет и сложность защиты всех объектов.

Эксперт по коммуналке Олег Попенко предупреждает, что последствия могут быть даже хуже, чем при отключениях света. Удар по насосным станциям может остановить водоснабжение и канализацию, парализующую работу городов, включая больницы. При этом большинство сетей изношены, а быстро создать резервные системы почти невозможно.

В общем, специалисты соглашаются, что коммунальная инфраструктура уязвима, поэтому городам и жителям стоит готовиться к возможным перебоям с водой.