Хакеры атаковали "Нафтогаз", а в "Укрпочте" и "Шляхе" произошел технический сбой: что известно

25 января 2024, 12:15
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Источник:

"Нафтогаз"

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной атаке на один из своих дата-центров. По состоянию на сейчас сайт и колл-центр не работают. В то же время сообщается о техническом сбое в "Укрпочте" и работе системы "Шлях".

В компаниях обратились к клиентам. Сейчас специалисты работают над устранением проблем.

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"Нафтогаз" сообщил о кибератаке

Компания "Нафтогаз Украины" 25 января пострадала из-за хакерской атаки. По состоянию на сейчас известно, что сайт компании, а также ее колл-центр не работают.

Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании,
– говорится в сообщении.

В компании поблагодарили пользователей за понимание и добавили, что о сроках восстановления сервисов сообщат позже.

Предприятие "Газсети" тоже заявило о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В настоящее время вебсайты филиалов национального оператора и колл-центр не работают. Это предприятие входит в группу "Нафтогаз".

В "Укрпочте" также произошел технический сбой

В IT-системах "Укрпочты" произошел технический сбой. 

В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время,
– говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже.

Перебои в работе наблюдают и в системе "Шлях"

В "Укртрансбезопасности" предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы "Шлях".

Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности,
– говорится в заявлении.

О восстановлении входа в систему "Шлях" ведомство сообщит отдельно.

Ранее хакеры атаковали Киевстар

  • 12 декабря 2023 года в Киевстар сообщили о техническом сбое, в результате которого не были доступны услуги связи и доступ в интернет у большей части клиентской базы.
  • Впоследствии в компании сообщили, что они стали жертвой мощной хакерской атаки, которая привела к значительным перебоям в предоставлении услуг. В ответ на атаку компания заручилась поддержкой правоохранительных органов и специализированных государственных служб для расследования и документирования обстоятельств и последствий незаконного вторжения.
  • В тот же день Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи Киевстар. СБУ начала расследование сразу по 8 статьям уголовного Кодекса Украины.
  • Позже ответственность за атаку на Киевстар взяла на себя псевдохакерская группировка "Солнцепек". В Службе безопасности объяснили, что это хакерское подразделение главного управления ГРУ России. Фактически, враг публично легализовал результаты своей преступной деятельности. Атака состоялась через учетную запись одного из сотрудников.
  • 21 декабря компания сообщила о восстановлении всех базовых сервисов. Пользователи получали доступ к ним постепенно, но сегодня в восстановлении нуждаются только отдельные и наименее популярные услуги.

Автор: Маргарита Волошина