Хакеры атаковали "Нафтогаз", а в "Укрпочте" и "Шляхе" произошел технический сбой: что известно
Источник:"Нафтогаз"
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" сообщили о масштабной атаке на один из своих дата-центров. По состоянию на сейчас сайт и колл-центр не работают. В то же время сообщается о техническом сбое в "Укрпочте" и работе системы "Шлях".
В компаниях обратились к клиентам. Сейчас специалисты работают над устранением проблем.
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"Нафтогаз" сообщил о кибератаке
Компания "Нафтогаз Украины" 25 января пострадала из-за хакерской атаки. По состоянию на сейчас известно, что сайт компании, а также ее колл-центр не работают.
Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании,
– говорится в сообщении.
В компании поблагодарили пользователей за понимание и добавили, что о сроках восстановления сервисов сообщат позже.
Предприятие "Газсети" тоже заявило о масштабной кибератаке на один из дата-центров. В настоящее время вебсайты филиалов национального оператора и колл-центр не работают. Это предприятие входит в группу "Нафтогаз".
В "Укрпочте" также произошел технический сбой
В IT-системах "Укрпочты" произошел технический сбой.
В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг восстановится позже.
Перебои в работе наблюдают и в системе "Шлях"
В "Укртрансбезопасности" предупредили о техническом сбое в работе сайта ведомства и системы "Шлях".
Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности,
– говорится в заявлении.
О восстановлении входа в систему "Шлях" ведомство сообщит отдельно.
Ранее хакеры атаковали Киевстар
- 12 декабря 2023 года в Киевстар сообщили о техническом сбое, в результате которого не были доступны услуги связи и доступ в интернет у большей части клиентской базы.
- Впоследствии в компании сообщили, что они стали жертвой мощной хакерской атаки, которая привела к значительным перебоям в предоставлении услуг. В ответ на атаку компания заручилась поддержкой правоохранительных органов и специализированных государственных служб для расследования и документирования обстоятельств и последствий незаконного вторжения.
- В тот же день Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи Киевстар. СБУ начала расследование сразу по 8 статьям уголовного Кодекса Украины.
- Позже ответственность за атаку на Киевстар взяла на себя псевдохакерская группировка "Солнцепек". В Службе безопасности объяснили, что это хакерское подразделение главного управления ГРУ России. Фактически, враг публично легализовал результаты своей преступной деятельности. Атака состоялась через учетную запись одного из сотрудников.
- 21 декабря компания сообщила о восстановлении всех базовых сервисов. Пользователи получали доступ к ним постепенно, но сегодня в восстановлении нуждаются только отдельные и наименее популярные услуги.