"Нафтогаз" насчитал "Газпрому" пеню: стала известна сумма

После решения Стокгольмского арбитража, российский "Газпром" должен перечислить НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиарда долларов. За каждый день просрочки на "Газпром" накладывается пеня.

По состоянию на понедельник, 5 марта, российская компания так и не заплатила необходимой суммы. Несмотря на то, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,5 миллиона долларов, то "Газпром" должен заплатить 2,5 миллиона долларов. Каждый последующий день, пока не будет осуществлена оплаты, сумма будет расти, рассказал на встрече с журналистами коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Читайте также: "Нафтогаз" против "Газпрома": к чему приведет "война" газовых компаний

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз". Тем временем в "Нафтогазе" заявили, что не намерены разрывать соглашение с "Газпромом" по транзиту газа. Оно будет действовать до 31 декабря 2019 года.