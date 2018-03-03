За каждый день просрочки на "Газпром" накладывается пеня в полмиллиона долларов, – Витренко

Пока "Газпром" не выполняет решение Стокгольмского арбитража, российская компания будет вынуждена платить более полумиллиона долларов пени.

Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, отвечая на вопрос о том, что грозит "Газпрому" за невыполнение решения о выплате денег украинской компании.

"Они должны были это сделать в день принятия решения. Решение пришло после обеда, и на следующий день они эти средства должны прислать. Они этого не сделали. Каждый день просрочки начисляется пеня более полумиллиона долларов. Поэтому время проходит с финансовой выгодой для компании", – заявил Юрий Витренко.

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При этом он отметил, что "если "Газпром" не выполнит решение Стокгольмского арбитража, для нас это будет важной козырной картой против" Северного потока 2".

"Мы не ожидаем, что "Газпром" не выполнит решение арбитража. Также мы знаем, что у "Газпрома" много ликвидных активов в Европе, на которые мы можем наложить взыскание. Поэтому я не рассчитываю на то, что они его не выполнят", – отметил Юрий Витренко.

Среди ликвидных активов он назвал, например, газ в Германии, который туда поставляет "Газпром".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.



2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах.