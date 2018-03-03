За кожен день протермінування на "Газпром" накладається пеня в півмільйона доларів, – Вітренко

Допоки "Газпром" не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, російська компанія буде змушена платити понад півмільйона доларів пені.

Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко, відповідаючи на питання про те, що загрожує "Газпрому" за невиконання рішення про виплату грошей українській компанії.

"Вони мали це зробити в день прийняття рішення. Через те, що рішення прийшло пообіді, то на наступний день вони ці кошти мали надіслати. Вони це не зробили. Кожен день протермінування нараховується пеня більш ніж півмільйона доларів. Тому час проходить з фінансовою вигодою для компанії", – заявив Юрій Вітренко.

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При цьому він зазначив, що "якщо "Газпром" не виконає рішення Стокгольмського арбітражу, для нас це буде важливою "козирною картою" проти "Північного потоку 2".

"Ми не очікуємо, що "Газпром" не виконає рішення арбітражу. Також ми знаємо, що в "Газпрому" чимало ліквідних активів у Європі, на які ми можемо накласти стягнення. Тому я не розраховую на те, що вони його не виконають", – зазначив Юрій Вітренко.

Серед ліквідних активів він назвав, для прикладу, газ у Німеччині, який туди постачає "Газпром".

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.