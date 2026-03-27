Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, уточнивши, що треба бути обережними з визначеннями й зауважив на тому, що часте вживання терміну "третя світова", як і "геноцид", знецінює їх.

Дивіться також Третя світова війна вже почалася? Як ми про це дізнаємося й що кажуть історики

Що передбачає третя світова війна?

Ексочільник МЗС України пояснив, що світова війна починається тоді, коли наддержави, які домінують у світі, починають воювати між собою. А паралельно втягують в неї інших гравців через свої союзи.

Поки наддержави не воюють одна з одною, ми не можемо говорити про третю світову війну. Навіть якщо Іран створить ядерну зброю і здійснить напад на Ізраїль, а той завдасть удару у відповідь, це не буде світовою війною. Це буде ядерна війна, але не світова. Тож поки рано хвилюватися,

– запевнив Кулеба.

Підсумовуючи, колишній міністр закордонних справ України вказав на те, що поки ми не бачимо, що Китай і Сполучені Штати готові розв'язувати свої проблеми шляхом бойових дій, світової війни не буде. Він додав, що некоректно стверджувати, що коли у світі одночасно тривають декілька війн, то це відбувається третя світова.

Зауважте! Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що США націлені на те, аби повністю знищити ядерну програму Ірану і точно не відмовляться від свого задуму. Тож не виключено, що американські військові можуть почати наземну операцію. Він зазначив, що США також прагнуть контролювати острова в Ормузькій протоці, яку заблокував Іран.

Що кажуть про третю світову інші політики?