Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что надо быть осторожными с определениями и заметил на том, что частое употребление термина "третья мировая", как и "геноцид", обесценивает их.
Что предусматривает третья мировая война?
Экс-глава МИД Украины объяснил, что мировая война начинается тогда, когда сверхдержавы, которые доминируют в мире, начинают воевать между собой. А параллельно втягивают в нее других игроков через свои союзы.
Пока сверхдержавы не воюют друг с другом, мы не можем говорить о третьей мировой войне. Даже если Иран создаст ядерное оружие и совершит нападение на Израиль, а тот нанесет ответный удар, это не будет мировой войной. Это будет ядерная война, но не мировая. Поэтому пока рано волноваться,
– заверил Кулеба.
Подытоживая, бывший министр иностранных дел Украины указал на то, что пока мы не видим, что Китай и Соединенные Штаты готовы решать свои проблемы путем боевых действий, мировой войны не будет. Он добавил, что некорректно утверждать, что когда в мире одновременно продолжаются несколько войн, то это происходит третья мировая.
Заметьте! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить ядерную программу Ирана и точно не откажутся от своего замысла. Поэтому не исключено, что американские военные могут начать наземную операцию. Он отметил, что США также стремятся контролировать острова в Ормузском проливе, который заблокировал Иран.
Что говорят о третьей мировой другие политики?
Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что третья мировая война, вероятно, уже продолжается. Он указал на то, что в мире наблюдается глобальный конфликт, хотя на официальном уровне это не признается. Он убежден, что остановить это напряжение между странами будет крайне сложно.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов также утверждает, что третья мировая уже началась и старт ей дало российское вторжение в Украину.