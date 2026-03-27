Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, уточнив, что надо быть осторожными с определениями и заметил на том, что частое употребление термина "третья мировая", как и "геноцид", обесценивает их.

Что предусматривает третья мировая война?

Экс-глава МИД Украины объяснил, что мировая война начинается тогда, когда сверхдержавы, которые доминируют в мире, начинают воевать между собой. А параллельно втягивают в нее других игроков через свои союзы.

Пока сверхдержавы не воюют друг с другом, мы не можем говорить о третьей мировой войне. Даже если Иран создаст ядерное оружие и совершит нападение на Израиль, а тот нанесет ответный удар, это не будет мировой войной. Это будет ядерная война, но не мировая. Поэтому пока рано волноваться,

– заверил Кулеба.

Подытоживая, бывший министр иностранных дел Украины указал на то, что пока мы не видим, что Китай и Соединенные Штаты готовы решать свои проблемы путем боевых действий, мировой войны не будет. Он добавил, что некорректно утверждать, что когда в мире одновременно продолжаются несколько войн, то это происходит третья мировая.

Заметьте! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что США нацелены на то, чтобы полностью уничтожить ядерную программу Ирана и точно не откажутся от своего замысла. Поэтому не исключено, что американские военные могут начать наземную операцию. Он отметил, что США также стремятся контролировать острова в Ормузском проливе, который заблокировал Иран.

Что говорят о третьей мировой другие политики?