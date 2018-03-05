"Нафтогаз" нарахував "Газпрому" пеню: стала відома сума

Після рішення Стокгольмського арбітражу, російський "Газпром" повинен перерахувати НАК "Нафтогаз України" 2,56 мільярда доларів. За кожен день протермінування на "Газпром" накладається пеня.

Станом на понеділок, 5 березня, російська компанія так і не заплатила необхідної суми. Зважаючи на те, що за кожен день протермінування нараховується пеня у розмірі 0,5 мільйона доларів, то "Газпром" повинен заплатити 2,5 мільйона доларів. За кожен наступний день, допоки не буде здійснено оплати, сума зростатиме, розповів під час зустрічі з журналістами комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

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Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз". Натомість у "Нафтогазі" заявили, що не мають намір розривати угоду з "Газпромом" щодо транзиту газу. Вона діятиме до 31 грудня 2019 року.