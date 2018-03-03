"Нафтогаз" предложит "Газпрому" начать переговоры о пересмотре тарифа на транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время направит российскому "Газпрому" предложение о начале переговоров относительно пересмотра тарифа на транзит природного газа,

Об этом сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

"Письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям, и в ближайшее время оно будет направлен "Газпрому", – заявил Юрий Витренко.

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Причиной направления такого письма о пересмотре тарифа на транзит газа является то, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" о необходимости пересмотра тарифов. Украинская компания исходила из принятых национальным регулятором (НКРЕКУ) новых правил ценообразования на услуги по транспортировке газа в стране. Кроме того, НАК ссылался на ранее предложенные "Газпрому" переговоры о необходимости пересмотра транзитного тарифа с 2010 года согласно европейских правил.

По первой аргументации арбитраж отклонил требования НАК, поскольку к его компетенции не относится внедрение и применение в Украине принятого страной нового энергетического законодательства – этим должен заниматься украинский регулятор.

По второй аргументации арбитраж обнаружил несоответствие формальным требованиям направленного "Газпрому" письма о переговорах относительно пересмотра транзитного тарифа.

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Поэтому украинская сторона готовит новое письмо в «Газпром» относительно пересмотра тарифов на транспортировку природного газа. По словам Юрия Витренко, после этого, согласно процедуре, сначала должны состояться переговоры. В случае, если стороны не смогут договориться, "Нафтогаз" сможет подать иск в Стокгольмский арбитраж.

Как сообщалось, согласно контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" от 2009 года по транзиту газа, ставка тарифа на его транспортировку по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В то же время украинская сторона неоднократно заявляла, что тариф по транзитному контракту является заниженным в сравнении с европейским, его необходимо пересмотреть.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". Экстренное совещание с представителями правительства по этому вопросу созвал Президент Петр Порошенко и призвал украинцев немного "прикрутить" отопление в квартирах.