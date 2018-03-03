"Нафтогаз" запропонує "Газпрому" розпочати переговори щодо перегляду тарифу на транзит газу

НАК "Нафтогаз України" найближчим часом направить російському "Газпром" пропозиція щодо початку переговорів щодо перегляду тарифу на транзит природного газу,

Про це повідомив головний комерційний директор української компанії Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ZIK.

"Лист про перегляд тарифу буде відповідати всім вимогам і найближчим часом він буде направлений "Газпрому", – заявив Юрій Вітренко.

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Причиною направлення такого листа про перегляд тарифу на транзит газу є те, що Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" щодо необхідності перегляду тарифів. Українська компанія виходила з прийнятих національним регулятором (НКРЕКУ) нових правил ціноутворення на послуги з транспортування газу в країні. Крім того, НАК посилався на раніше запропоновані "Газпрому" переговори про необхідність перегляду транзитного тарифу з 2010 року відповідно до європейських правил.

За першою аргументації арбітраж відхилив вимоги НАК, оскільки до його компетенції не належить впровадження і застосування в Україні прийнятого країною нового енергетичного законодавства – цим повинен займатися український регулятор.

За другою аргументації арбітраж виявив невідповідність формальним вимогам спрямованого "Газпрому" листа про переговори щодо перегляду транзитного тарифу.

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Відтак українська сторона готує новий лист до «Газпрому» щодо перегляду тарифів на транспортування природного газу. За словами Юрія Вітренко, після цього, згідно з процедурою, спочатку мають відбутися переговори. У разі, якщо сторони не зможуть домовитися, "Нафтогаз" зможе подати позов до Стокгольмського арбітражу.

Як повідомлялося, згідно з контрактом "Нафтогазу" і "Газпрому" від 2009 року щодо транзиту газу, ставка тарифу на його транспортування територією України є плаваючою і визначається за формулою, залежною від вартості паливної складової та інфляції в Європі. У той же час українська сторона неодноразово заявляла, що тариф за транзитним контрактом є заниженими в порівнянні з європейським, його необхідно переглянути.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". Екстрену нараду з представниками уряду з цього питання скликав Президент Петро Порошенко і закликав українців трохи "прикрутити" опалення в помешканнях.