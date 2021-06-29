В "Нафтогазе" пообещали назвать скважину именем Шевченко в случае победы сборной
Источник:фейсбук "Нафтогаза"
"Нафтогаз" присоединился к флешмобу для поддержания боевого духа украинской сборной. В компании дали обещание назвать скважину именем Андрея Шевченко.
Для наименования обещают предоставить мощнейшую скважину. Так "Нафтогаз" поощряет судьбу и мотивирует игроков.
Важно Вас на поле будет 40 миллионов: известные украинцы записали видео перед игрой сборной со Швецией
Именем Шевченко собираются назвать скважину
Главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко будет увековечен в названии скважины, которая принадлежит "Нафтогазу". Правда, есть важное условие – если сборная вечером 29 июня одержит победу в поединке со Швецией.
В компании напомнили, что однажды Украина уже победила Швецию. И способствовал этому именно Андрей Шевченко.
На игру со шведами у нас хорошая удача: на Евро-2012 дубль Андрея Шевченко принес нам победу 2:1,
– напомнили в "Нафтогазе".
Как украинцы поддерживают сборную перед важным матчем
- Владимир Зеленский 28 июня записал обращение к сборной.
- Он заверил футболистов, что их будет поддерживать вся Украина. Он отметил, что "на поле будет 40 миллионов, а не 11 игроков".
- Президент запустил флешмоб и призвал снимать видео в поддержку футболистов.
- К нему уже присоединилось немало политиков и звезд. Их видео со словами поддержки можно посмотреть по этой ссылке.