В "Нафтогазе" прокомментировали обыски по делу на миллиарды гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины 11 июня пришли с обысками в "Нафтогаз". В компании рассказали, что обыски продолжаются до сих пор и подтвердили их причину.

Спикер Нафтогаза Максим Белявский заявил, что в 15 часов начались следственные действия. Они осуществляются согласно постановлению решения суда.

Читайте больше В "Нафтогазе" проводят обыски по делу на миллиарды гривен

В Нафтогазе прокомментировали обыски

Следственные действия до сих пор продолжаются, поэтому сообщить детали я не могу. Мне запрещает закон. Но могу заверить общество, что между "Нафтогазом" и правоохранительными органами есть конструктивное взаимодействие, взаимопонимание. Мы сотрудничаем, поддерживаем следственный процесс,

– заявил Белявский.

Он заверил, что детали обысков расскажет по завершению следственных действий. Представитель рассказал, что "следственные действия идут в главном офисе "Нафтогаза".

Представитель компании подтвердил, что речь идет о возможном нарушении процедуры растаможки газа с 2015 года. Он также рассказал, что обыски никак не повлияют на поставки или добычу газа.

"Все предприятия работают в штатном режиме", – отметил спикер.

Представитель "Нафтогаза" Максим Белявский прокомментировал обыски в компании: смотрите видео