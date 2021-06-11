В "Нафтогазе" проводят обыски по делу на миллиарды гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины посетили ряд помещений "Нафтогаза" с обысками. Это происходит в рамках досудебного расследования дела об уклонении от уплаты налогов на миллиарды гривен.

За период расследования сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

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Следствие установило, что с октября 2015 года и по сей день служебные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома". Вследствие этих преступных действий в бюджет Украины не поступило 2,7 миллиарда гривен НДС, то есть налога на добавленную стоимость.

Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины.

Однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема и передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС,

– заявили в ГФС.

Однако в ГФС отметили, что следствие имеет достаточно доказательств, свидетельствующих о фактах уклонения от уплаты налогов. Так, правоохранители получили доказательства того, что должностные лица "Нафтогаза" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

Следствие продолжается. Окончательную сумму нанесенного государству ущерба установят во время судебно-экономической экспертизы.

Как сообщили журналисты 24 канала, правоохранители заблокировали помещение и не выпускали сотрудников офисов "Нафтогаза". Для того, чтобы покинуть помещение, их заставляли записываться в журнал.



ГФС наведалась с обысками в офисы "Нафтогаза" / Фото 24 канала (Марианна Черкасец)



Сотрудники ГФС собрали достаточно доказательств / Фото 24 канала (Марианна Черкасец)

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