Новая война или быстрая капитуляция Армении: что задумал Азербайджан и вмешается ли Иран

Утром 19 сентября возобновились активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Азербайджан официально объявил о начале так называемых "антитерористических мероприятий" и якобы закрыл свое воздушное пространство для армянской авиации. Ситуация заостряется не впервые, но перейдет ли кто-нибудь "красные линии" на этот раз – читайте в материале.

В минобороны Азербайджана подчеркнули, что целью "спецоперации" является выведение армянских сил из спорных территорий, безопасность населения и восстановление конституционного строя. В Баку фактически поставили ультиматум – единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск местных властей в Степанакерте. В Армении вообще отрицают, что их войска там находятся. 24 Канал объясняет, что же происходит в регионе.

Актуально Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе: что там происходит

Кому на самом деле принадлежит Нагорный Карабах

Стоит сразу четко обозначить факты, не требующие дополнительного обсуждения. Нагорный Карабах – это территория Азербайджана, определенная границами 1991 года, которую ныне Баку контролирует лишь частично. До обострения межэтнического конфликта, новая волна которого была инспирирована советской властью в 1980-х, там совместно проживали представители двух народов – армяне и азербайджанцы.

Нагорный Карабах на карте/карта wikipedia.org

На территории Нагорного Карабаха расположены святыни обеих наций, также эта территория является частью национального мифа для обоих народов.

В настоящее время в Карабахском регионе власть контролируют представители армянского большинства Нагорного Карабаха, который они называют Арцах.

Фактический, но непризнанный армянский анклав образовался в результате войны между Азербайджаном и Арменией в начале 1990-х. Тогда победу одержала Армения, которой активно помогала Россия. Военные действия сопровождались этническими чистками и имели признак геноцида. Один из примеров – массовая резня азербайджанцев в поселке Ходжали в феврале 1992 года.

В результате тех событий большинство азербайджанцев стали беженцами и покинули Нагорный Карабах и фактически он стал моноэтническим.



Азербайджанские беженцы / фото Ilgar Jafarov / Wiki

44-дневная война и новые реалии

В новом тысячелетии ситуация изменилась. Пока Ереван продолжал надеяться на защиту России и ОДКБ, а также силу собственной конституции и декларации независимости, где прописано, что Карабах является частью Армении, Азербайджан, в результате благоприятной конъюнктуры цен на нефть, заработал немалые деньги и инвестировал их в сектор безопасности и обороны.

Также Баку наладил сотрудничество с региональными лидерами. Турцией (своим старым и кровным союзником), Израилем и Россией.



Турция в лице Эрдогана – мощный защитник и патрон Азербайджана / фото Anadolu

Благодаря этим факторам Азербайджан вышел победителем в "44-дневной войне" в 2020 году, по итогам которой Армения была разбита и обязалась покинуть Нагорный Карабах. Но этого так и не сделала.

За три года этого не произошло. Сейчас в Нагорном Карабахе происходят странные вещи. Власть на большинстве территорий региона до сих пор находится в руках вооруженных местных сепаратистов, которые ведут себя, как локальный "ДНР" – тихонько добывает для себя золото на местных месторождениях и отвергает все мирные попытки Баку по интеграции. Прикрытием для сепаратистов выступают так называемые российские миротворцы.

При этом сепаратисты не слишком хотят слышать ни Баку, ни Ереван. Парадоксально, но армянский лидер премьер Пашинян давно не против решить "карабахский вопрос", однако, оказался в ситуации "между двух огней". Правда, этих огней даже больше.

Армения снова остается у разбитого корыта

В декабре 2022 года Азербайджан решил действовать гибридно и заблокировал Лачинский коридор – сухопутный путь сообщения непризнанного анклава с Арменией.

При этом этот процесс точно не назовешь классической блокадой, ведь для сообщения оставалась Агдамская дорога с территории, которую контролирует Азербайджан. Однако сепаратисты отказались от помощи Баку и поспешили провозгласить себя жертвами геноцида.

Влиятельная армянская диаспора во главе с семьей Кардашян даже устроила мировую информкампанию с целью якобы спасения от голода жителей Нагорного Карабаха (с чем явно переборщили).

Тем временем Армения, осознав, что помощи от России не будет, решила кардинально развернуться в сторону Запада:

Для этого Ереван эффектно рассорился с Россией, даже пришлось обидеть пресс-секретаря московского МИД Захарову.

Также были заверения в вечной дружбе с Францией и ЕС, поездка "первой леди" Армении Акопян в Киев, внезапная гуманитарная помощь Украине, а также намерение ратификации Римского устава (привет Путину) и совместные учения с США.

После этого пропагандисты в России дружно записали армян в бандеровцы и выписали из них украинцев.

Впрочем, когда одной рукой Армения проводит совместные учения с США, а другой – "выборы" в Нагорном Карабахе (так совпало, что они состоялись одновременно с другими фарсом – "выборами" в России и на оккупированных россиянами территориях), доверия нет. Причем, со всех сторон.

Это дает новые козыри Баку.Похоже, теперь их просто перебросят на войну в Украине, как это уже было сделано с частью россиян, которые находились на военных базах в Армении. А все позиции ПВО и РЭБ в Ханкенди, скорее всего, станут легкой целью для азербайджанских "байрактаров".

Похоже, в Баку устали ждать, пока Ереван выполнит то, что обещал после капитуляции, а потому решили сами все взять в свои руки.

Почему Иран только имитирует агрессивные намерения

России остается только делать вид, что все устраивает, ведь никаких рычагов она не имеет. Между тем союзник Кремля – Иран лишь надувает щеки, а информация о якобы поднятии в воздух боевых дронов на границе вызывает ироническую улыбку.

Иран официально поддерживает Армению в противостоянии с Азербайджаном:

Тегеран видит опасность в чрезмерном усилении Азербайджана вблизи своих границ, ведь считает, что это автоматически усиливает Турцию, своего традиционного соперника.

Иран обеспокоен сближением Израиля и Азербайджана в военно-технической отрасли, из-за чего отношения между Баку и Тегераном достаточно напряженные.

Тегеран особо не хочет быть отсечен от территории Армении, если Азербайджан силой захватит не только Карабах, но и часть южных областей Армении. Это, конечно, ослабит Иран и перекроет ему доступ к региональной логистике, потенциально делая его более уязвимым перед давлением Турции и стран Запада.

Аналитик-международник Илия Куса предполагает, что Иран будет работать над тем, чтобы сохранить статус-кво 2020 года как управляемое "меньшее зло", или чтобы оттолкнуть Азербайджан и Армению к мирному соглашению, или чтобы в случае масштабной военной эскалации повлиять на Баку для минимизации последствий войны с сохранением статус-кво.

Судьба Армении – надеяться на то, что Азербайджан вовремя остановится после того, как произведет зачистку в Карабахском регионе (в минобороны Армении фактически уже "слили" сепаратистов заявлением, что их военных в Карабахе нет), выйдет на границы 1991 года и не пойдет дальше – превращать экстерриториальный Зангезурский коридор в полностью территориальную Зангезурскую дорогу.

Просто напомним, что в сети уже созданы некоторые представительства "Зангезурской автономной республики Азербайджана". Похоже, теперь этот вопрос будет являться разменной картой на новых переговорах после новой капитуляции Армении.



Иран выступает против азербайджанского проекта Зангезурского коридора / карта gulfif.org

5 уроков геополитической выживаемости

Первое – нужно уважать международно признанные границы.

Второе – не стоит надеяться на Россию, она всегда предаст, а "сливать", то есть выражать "глубокую обеспокоенность", отправят какую-то Захарову, как это произошло 19 сентября 2023 года. Это касается также и ОДКБ.

Третье – "Байрактар" – это круто, а к российской технике есть большие вопросы.

Четвертый – никогда не нужно забывать о развитии собственной армии и вооруженных сил.

Пятое – даже после болезненных поражений у тебя есть шанс на восстановление справедливости и возвращение захваченного. Но при условии качественной "работы над ошибками".

Из всех стран больше всего выигрывает Азербайджан, который соединит две части своей страны благодаря строительству коридора. Если коридор будет открыт, азербайджанцам больше не нужно будет проезжать через Иран, чтобы добраться до Нахичевана.А это снизит влияние Тегерана (и заставит некоторых иранских чиновников выступать против проекта). Коридор также напрямую соединит материковый Азербайджан с Турцией.