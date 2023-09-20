Армения заявила, что не участвовала в переговорах Нагорного Карабаха и Азербайджана

20 сентября 2023, 13:41
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Factor

Премьер Армении заявил, что страна не участвовала в переговорах Нагорного Карабаха и Азербайджана. Также он выразил надежду на то, что "российские миротворцы защитят" местных жителей.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации и заявил, что Ереван принял к сведению решение "власти" Нагорного Карабаха о прекращении огня и расформировании вооруженных сил.

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Пашинян отрицает присутствие армянских войск в Нагорном Карабахе

Пашинян также заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом и что ему непонятны пункты о выводе армянских вооруженных сил из Карабаха в тексте распространенного заявления.

Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года,
– сказал он.

Также он выразил надежду, что после прекращения огня "российские миротворцы защитят гражданское население Нагорного Карабаха".

Что предшествовало

  • 19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о проведении "антитерористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Они сообщили, что остановят действия при условии полного вывода военных вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте (столице Нагорного Карабаха), который является непризнанным.
  • 20 сентября, после суток боевых действий, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха приняла предложение Азербайджана о прекращении огня
  • Также они заявили, что оборонялись, но Баку сумел взять под контроль ряд высот и стратегических транспортных развязок.
  • На 21 сентября в Евлах запланирована встреча между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана.

Автор: Анастасія Кушпіт