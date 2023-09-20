Армения заявила, что не участвовала в переговорах Нагорного Карабаха и Азербайджана

Премьер Армении заявил, что страна не участвовала в переговорах Нагорного Карабаха и Азербайджана. Также он выразил надежду на то, что "российские миротворцы защитят" местных жителей.

Премьер Армении Никол Пашинян обратился к нации и заявил, что Ереван принял к сведению решение "власти" Нагорного Карабаха о прекращении огня и расформировании вооруженных сил.

Смотрите также Нагорный Карабах капитулировал: что происходит в Нагорном Карабахе

Пашинян отрицает присутствие армянских войск в Нагорном Карабахе

Пашинян также заявил, что Армения не участвовала в переговорах между Азербайджаном и Карабахом и что ему непонятны пункты о выводе армянских вооруженных сил из Карабаха в тексте распространенного заявления.

Армения не имела армии в Нагорном Карабахе с августа 2021 года,

– сказал он.

Также он выразил надежду, что после прекращения огня "российские миротворцы защитят гражданское население Нагорного Карабаха".

Что предшествовало