Собственно, пассивная позиция Владимира Путина в частности в этой фазе конфликта на Южном Кавказе привела к тому, что Россия полностью потеряла влияние в этом регионе. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Путин "сдулся"

Россия за последние 20 лет провоцировала десятки раз конфликты в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией. Затем Путин якобы "разрешал" эти конфликты, сохраняя влияние и в Баку, и в Ереване.

Но на этот раз появился геополитически более сильный игрок – Турция, продемонстрировавшая уверенность безгранично поднимать ставки. И Путин "сдулся", ведь Эрдоган ему предложил "помериться силой", а он на эту войну не явился.

"Геополитическая ситуация такова, что Россию выбросили с Южного Кавказа. И сделал это не Никол Пашинян, и даже не Ильхам Алиев, а Реджеп Эрдоган во время второй войны в Нагорном Карабахе в 2020 году", – подчеркнул российский публицист.

Эрдоган встретился с Алиевым

Россия ушла с Южного Кавказа навсегда, и это доказывает еще и встреча Эрдогана с Алиевым 25 сентября в азербайджанском эксклаве (регион, отделенный от основной территории страны, не имеющей суверенитета, а также окруженный одной или несколькими другими странами – 24 Канал) Нахичевань. Это территория Азербайджана, расположенная между Арменией, Ираном и Турцией.

Это намек, по мнению Пионтковского, на возможное создание так называемого "коридора", который должен связать западные районы Азербайджана с Нахичеванью и Турцией.

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Заслуга Украины

В том, что Путин потерял Южный Кавказ, есть заслуга и Украины. Даже в 2020 году, когда еще не было полномасштабного вторжения России, но и тогда Киев сопротивлялся российской агрессии. И это сковало действия страны-агрессора на Южном Кавказе.

"Именно поэтому Путин испугался идти на войну с Эрдоганом, который к тому же сильнее его, ведь у России в тылу – непокоренная Украина", – отметил Андрей Пионтковский.

Какая ситуация в Нагорном Карабахе