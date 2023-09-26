Власне пасивна позиція Владіміра Путіна зокрема у цій фазі конфлікту у Південному Кавказі призвела до того, що Росія цілком втратила вплив у цьому регіоні. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Путін "здувся"

Росія за останні 20 років провокувала десятки разів конфлікти у прикордонній зоні між Азербайджаном та Вірменією. Потім Путін нібито "вирішував" ці конфлікти, та зберігав вплив і в Баку, і в Єревані.

Проте цього разу з'явився геополітично сильніший гравець – Туреччина, яка продемонструвала впевненість безмежно підіймати ставки. І Путін "здувся", адже Ердоган йому запропонував "помірятися силою", а він на цю війну не з'явився.

"Геополітична ситуація така, що Росію викинули з Південного Кавказу. І зробив це не Нікол Пашинян, і навіть не Ільхам Алієв, а Реджеп Ердоган під час другої війни у Нагорному Карабаху у 2020 році", – наголосив російський публіцист.

Ердоган зустрівся з Алієвим

Росія пішла з Південного Кавказу назавжди, і це доводить ще й зустріч Ердогана з Алієвим 25 вересня в азербайджанському ексклаві (регіон, відокремлений від основної території країни, що не має суверенітету, а також оточений однією або кількома іншими країнами – 24 Канал) Нахічевань. Це територія Азербайджану, яка розташована між Вірменією, Іраном і Туреччиною.

Це натяк, на думку Піонтковського, на можливе створення так званого "коридору", який має зв'язати західні райони Азербайджану з Нахічеванню та Туреччиною.

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Заслуга України

В тому, що Путін втратив Південний Кавказ є заслуга й України. Навіть у 2020 році, коли ще не було повномасштабного вторгнення Росії, але й тоді Київ здійснював спротив російській агресії. І це скувало дії країни-агресорки на Південному Кавказі.

"Саме тому Путін злякався йти на війну з Ердоганом, який до того ж сильніший за нього, адже у Росії в тилу – нескорена Україна", – відзначив Андрій Піонтковський.

Яка ситуація в Нагірному Карабаху