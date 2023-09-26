Власне пасивна позиція Владіміра Путіна зокрема у цій фазі конфлікту у Південному Кавказі призвела до того, що Росія цілком втратила вплив у цьому регіоні. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
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Путін "здувся"
Росія за останні 20 років провокувала десятки разів конфлікти у прикордонній зоні між Азербайджаном та Вірменією. Потім Путін нібито "вирішував" ці конфлікти, та зберігав вплив і в Баку, і в Єревані.
Проте цього разу з'явився геополітично сильніший гравець – Туреччина, яка продемонструвала впевненість безмежно підіймати ставки. І Путін "здувся", адже Ердоган йому запропонував "помірятися силою", а він на цю війну не з'явився.
"Геополітична ситуація така, що Росію викинули з Південного Кавказу. І зробив це не Нікол Пашинян, і навіть не Ільхам Алієв, а Реджеп Ердоган під час другої війни у Нагорному Карабаху у 2020 році", – наголосив російський публіцист.
Ердоган зустрівся з Алієвим
Росія пішла з Південного Кавказу назавжди, і це доводить ще й зустріч Ердогана з Алієвим 25 вересня в азербайджанському ексклаві (регіон, відокремлений від основної території країни, що не має суверенітету, а також оточений однією або кількома іншими країнами – 24 Канал) Нахічевань. Це територія Азербайджану, яка розташована між Вірменією, Іраном і Туреччиною.
Це натяк, на думку Піонтковського, на можливе створення так званого "коридору", який має зв'язати західні райони Азербайджану з Нахічеванню та Туреччиною.
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Заслуга України
В тому, що Путін втратив Південний Кавказ є заслуга й України. Навіть у 2020 році, коли ще не було повномасштабного вторгнення Росії, але й тоді Київ здійснював спротив російській агресії. І це скувало дії країни-агресорки на Південному Кавказі.
"Саме тому Путін злякався йти на війну з Ердоганом, який до того ж сильніший за нього, адже у Росії в тилу – нескорена Україна", – відзначив Андрій Піонтковський.
Яка ситуація в Нагірному Карабаху
- Азербайджан 19 вересня розпочав "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. В Баку повідомили, що метою їхньої "спецоперації" є виведення сил Вірменії зі спірних територій, безпека населення та відновлення конституційного ладу.
- Вірменія та Росія не втрутились у ситуацію, хоча на території Нагірного Карабаху перебувають з 2020 року "російські миротворці". І вже 20 вересня так звана "влада" Нагірного Карабаху пішла на вимоги Азербайджану та погодилась роззброїти та розформувати свою "армію". Крім того, Вірменія повинна була вивести свої війська з Нагірного Карабаху.
- Водночас у Вірменії почалися акції протесту зокрема біля посольства Росії. А також опозиція оголосила про щоденні протести проти уряду Нікола Пашиняна.
- А Пашинян звинуватив "російських миротворців" у бездіяльності, а організацію ОДКБ – не ефективною. У відповідь Росія назвала заяви прем'єра Вірменії "неприйнятними випадами". А також назвала його позицію намаганням "зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній та зовнішній політиці, переклавши провину на Москву".