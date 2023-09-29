Истерят и проклинают Пашиняна: какие нарративы распространяет роспропаганда об Армении
В Ереване несколько дней проходят акции протеста, участники которых обвиняют власти Армении в том, что они не пришли на помощь армянам в Нагорном Карабахе. Это решила использовать русская пропаганда.
Примечательно, что разжигать рознь взялись как раз российские пропагандисты армянского происхождения. Почему так происходит 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист.
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Армения выходит из-под влияния России
Российская пропаганда называет ужасом происходящее в Армении. Критикуют и акции протеста в Армении и поведение президента Никола Пашиняна. В частности, не так давно с острой критикой выступил пропагандист Армен Гаспарян.
Гаспарян является маленькой частицей нового явления, выведенного на российском телевидении – московские телевизионные армяне. Не путать, они никакого отношения не имеют к Армении или армянскому народу. Симоньян, Кеосаян, Гаспарян, Кургенян – их примерно 3 десятка,
– отметил Игорь Яковенко.
Они работают над тем, чтобы разжигать рознь, в частности, настаивая на том, что Армения должна была воевать с Азербайджаном. Потому что однодневная война за непризнанную республику Нагорный Карабах почему-то очень не понравилась России.
"Московские телевизионные армяне захлебываются ненавистью и толкают Пашиняна в спину, мол, пошли воевать. Они всеми силами пытаются свергнуть Пашиняна, потому что причина всей истории в одном – он выводит свою страну из-под влияния России в Европу и НАТО", – пояснил Яковенко.
Российская пропаганда истерически пытается уничтожить Армению. И делают это те люди, которые ненавидят Армению, хотя и имеют армянское происхождение.
Игорь Яковенко о пропаганде в России: смотрите видео
Нагорный Карабах прекращает существование: коротко
- Так называемый "председатель республики" Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, постановляющий, что до 1 января 2024 года все "государственные учреждения и организации" должны быть распущены. Жителям Нагорного Карабаха советуют ознакомиться с программой реинтеграции, которую представил Азербайджан.
- Произошло это после того, как Азербайджан взял под свой контроль территории Нагорного Карабаха 20 сентября. То есть всего через день после объявления о начало антитеррористической спецоперации, ведь Армения капитулировала.
- К вечеру 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе в сутки выполнили все поставленные задачи. Он добавил, что теперь Азербайджан восстановил территориальную целостность.