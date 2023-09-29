Истерят и проклинают Пашиняна: какие нарративы распространяет роспропаганда об Армении

В Ереване несколько дней проходят акции протеста, участники которых обвиняют власти Армении в том, что они не пришли на помощь армянам в Нагорном Карабахе. Это решила использовать русская пропаганда.

Примечательно, что разжигать рознь взялись как раз российские пропагандисты армянского происхождения. Почему так происходит 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист.

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Армения выходит из-под влияния России

Российская пропаганда называет ужасом происходящее в Армении. Критикуют и акции протеста в Армении и поведение президента Никола Пашиняна. В частности, не так давно с острой критикой выступил пропагандист Армен Гаспарян.

Гаспарян является маленькой частицей нового явления, выведенного на российском телевидении – московские телевизионные армяне. Не путать, они никакого отношения не имеют к Армении или армянскому народу. Симоньян, Кеосаян, Гаспарян, Кургенян – их примерно 3 десятка,

– отметил Игорь Яковенко.

Они работают над тем, чтобы разжигать рознь, в частности, настаивая на том, что Армения должна была воевать с Азербайджаном. Потому что однодневная война за непризнанную республику Нагорный Карабах почему-то очень не понравилась России.

"Московские телевизионные армяне захлебываются ненавистью и толкают Пашиняна в спину, мол, пошли воевать. Они всеми силами пытаются свергнуть Пашиняна, потому что причина всей истории в одном – он выводит свою страну из-под влияния России в Европу и НАТО", – пояснил Яковенко.

Российская пропаганда истерически пытается уничтожить Армению. И делают это те люди, которые ненавидят Армению, хотя и имеют армянское происхождение.

Игорь Яковенко о пропаганде в России: смотрите видео

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