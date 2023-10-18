Пашинян подчеркнул, что Южному Кавказу нужен мир. Именно поэтому он продолжит двигаться по этому направлению.
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Армения готова подписать мир с Азербайджаном
Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, Пашинян заявил, что Армения готова к подписанию договора, который "будет отражать принципы взаимного признания территориальной целостности друг друга. А также будет способствовать открытию транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, через которые они проходят".
Премьер-министр Армении также рассказал о готовности Еревана инициировать открытие Мегринской железной дороги. Вместе с тем он выразил опасение по поводу намерений президента Азербайджана, предположив, что Алиев может использовать тему так называемого коридора как оправдание для нападения на Армению и захвата территорий.
Ища помощи в стремлении к миру в регионе, Пашинян обратился к европейским парламентариям с просьбой поддержать его решение. Он также отметил стремление Армении быть ближе к ЕС "настолько, насколько Евросоюз сочтет это нужным".
Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана
- Так называемые власти Нагорного Карабаха 20 сентября приняли предложение Азербайджана и вывели свои войска из региона. Таким образом, Армения де-факто признала свою капитуляцию в Нагорном Карабахе и возвращение региона Азербайджана.
- В тот же день лидер Азербайджана Ильхам Алиев отметил восстановлении территориальной целостности своей страны. Президент отметил быстрое выполнение всех поставленных задач антитеррористической операции азербайджанской армией, на выполнение которой ушло менее суток.
- Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Гренаде 5 октября официально признал Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана. Хотя Алиев был приглашен на эту встречу, он отклонил приглашение, решив не посещать Гренаду.