Пашинян подчеркнул, что Южному Кавказу нужен мир. Именно поэтому он продолжит двигаться по этому направлению.

Интересно "Откровенно издевается над Ереваном": куда может зайти конфликт Азербайджана и Армении

Армения готова подписать мир с Азербайджаном

Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, Пашинян заявил, что Армения готова к подписанию договора, который "будет отражать принципы взаимного признания территориальной целостности друг друга. А также будет способствовать открытию транспортных коммуникаций, основанных на принципах суверенитета стран, через которые они проходят".

Премьер-министр Армении также рассказал о готовности Еревана инициировать открытие Мегринской железной дороги. Вместе с тем он выразил опасение по поводу намерений президента Азербайджана, предположив, что Алиев может использовать тему так называемого коридора как оправдание для нападения на Армению и захвата территорий.

Ища помощи в стремлении к миру в регионе, Пашинян обратился к европейским парламентариям с просьбой поддержать его решение. Он также отметил стремление Армении быть ближе к ЕС "настолько, насколько Евросоюз сочтет это нужным".

Обратите внимание! Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник на основе того, что так называемая Нагорно-Карабахская автономная область, преимущественно населенная армянами, в 1988 году приняла решение о выходе из состава Азербайджанской ССР. Этот шаг в конечном итоге привел к еще большему развитию, когда регион провозгласил свою "независимость" в 1991 году, хотя он не смог получить признание со стороны международного сообщества. Впоследствии между Азербайджаном и Арменией возник конфликт по Нагорному Карабаху, в результате которого Азербайджан потерял часть территории. Однако уже в 2020 и 2023 годах азербайджанская армия смогла вернуть территорию под свой контроль.

Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана