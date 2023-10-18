Пашинян наголосив, що Південному Кавказу потрібен мир. Саме тому він продовжить рухатися у цьому напрямі.
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Вірменія готова підписати мир з Азербайджаном
Виступаючи у Європейському парламенті у Страсбурзі, Пашинян заявив, що Вірменія готова до підписання договору, який "буде відображати принципи взаємного визнання територіальної цілісності один одного, а також сприятиме відкриттю транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять".
Прем'єр-міністр Вірменії також розповів про готовність Єревана ініціювати відкриття Мегрінської залізниці. Разом з тим він висловив побоювання щодо намірів президента Азербайджану, припустивши, що Алієв може використати тему так званого коридору як виправдання для нападу на Вірменію та захоплення територій.
Шукаючи допомоги у прагненні до миру в регіоні, Пашинян звернувся до європейських парламентарів з проханням підтримати його рішення. Він також наголосив на прагненні Вірменії бути ближчим до ЄС "настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це за потрібним".
Нагірний Карабах повернувся під контроль Азербайджану
- Так звана влада Нагірного Карабаху 20 вересня прийняла пропозицію Азербайджану та вивела свої війська з регіону. Таким чином, Вірменія де-факто визнала свою капітуляцію в Нагірному Карабасі та повернення регіону Азербайджану.
- Того ж дня лідер Азербайджану Ільхам Алієв наголосив на відновленні територіальної цілісності своєї країни. Президент відзначив швидке виконання всіх поставлених завдань антитерористичної операції азербайджанською армією, на виконання якої пішло менше ніж одна доба.
- Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня офіційно визнав Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. Хоча Алієв був запрошений на цю зустріч, він відхилив запрошення, вирішивши не відвідувати Гренаду.