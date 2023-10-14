Российский правозащитник Марк Фейгин поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. Он считает, что конфликт возможен, ведь Азербайджан и Турция давно хотят реализовать "коридор", соединяющий Баку с Нахичеванем и Анкару с остальным тюркским миром через город Сюник в Армении.

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Следующая цель – Зангезурский коридор

По словам Фейгина, конфликт между Арменией и Азербайджаном не новизна. Ведь схожие события произошли раньше в 2020 и 2023 годах.

2020 год

Очередная эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха завершилась соглашением о прекращении огня. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района – Агдамский на востоке, а также Кельбаджарский и Лачинский на западе. Лачинский район переходит под контроль Баку последним – до 1 декабря 2020 года. Подписанию соглашения о перемирии предшествовали боевые действия между Азербайджаном и "НКР" с участием бойцов из Армении, начавшихся 27 сентября 2020 года.

2023 год

19 сентября Азербайджан объявил об проведении в Карабахе "антитеррористических мерах" для восстановления конституционного строя. В тот же день Баку назвал условия прекращения операции, включая капитуляцию и разоружение формирований в регионе. 20 сентября "власть" Нагорного Карабаха приняла предложение о прекращении огня.

По словам Фейгина, он прогнозировал, что следующей целью Баку и Анкары станет Зангезурский коридор, который связывает материковый Азербайджан с эксклавом, граничащим с Турцией и Ираном.

Это логично и очевидно, им нужно сделать коридор в республику Нахичевань. Я не исключаю, что военные действия произойдут в связи с пробиванием коридора. Они будут новыми,

– сказал российский правозащитник.

При каком условии может начаться война между Азербайджаном и Арменией

Заметим, с момента окончания Второй Нагорно-Карабахской войны Азербайджан и Турция продвигают концепцию Зангезурского коридора, который, если будет реализован, соединит Азербайджан с Нахичеванем и Турцию с остальным тюркским миром через армянскую провинцию Сюник.

Как отметил Фейгин, можно было утверждать, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана, якобы занятая Арменией. Тогда как Зангезур – историческая область Армении, то есть Зангезурский коридор – это нарушение международного права.

Поэтому я не исключаю, что этот конфликт возможен. Возможно, это подготовка давления на Армению, чтобы она вызвалась обеспечить этот коридор, то есть проезд Азербайджан через Зангезур в Нахичеван,

– заметил Марк Фейгин.

В конце концов, если давление на Армению со стороны Азербайджана не принесет нужный результат, война может снова начаться.

Фейгин о конфликте Азербайджана и Армении: смотреть видео

Какие страны заинтересованы в конфликте Азербайджана и Армении

По словам Фейгина, заинтересованной стороной в эскалации конфликта также есть Турция. Россия же безразлично к этому относится.

Москва откровенно издевается над Ереваном,

– подчеркнул российский правозащитник.

И также добавил, что Армения хочет участвовать в Международном суде ООН. Поскольку страна будет жаловаться на действия Азербайджана. Вероятно, поэтому Ереван ратифицировал Римский устав.

Армения была не защищена со стороны России, поэтому они пытаются подвести международное право под события 2020 и 2023 годов. Логика понятна,

– подытожил Марк Фейгин.

Конфликт Азербайджана и Армении: коротко