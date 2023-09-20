Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Москва не сможет никоим образом вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. И армяне соответственно реагируют на это, совершая акции протеста у российского посольства.

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У России нет резервов для вмешательства в ситуацию

Армения, по мнению Поповича, рассчитывала, что Россия еще во время войны 2020 может вмешаться в конфликт и оказать им поддержку. Тогда этого не произошло, и тем более не произойдет сейчас, поскольку Россия полностью увязла в Украине и не имеет резервов и возможностей, чтобы повлиять на события вокруг Нагорного Карабаха.

"И Азербайджан сможет восстановить свой суверенитет на этой территории, потому что по международному положению Нагорный Карабах является юридически территорией Азербайджана. А по результатам этой ситуации станет еще и фактически – Баку будет контролировать Нагорный Карабах", – отметил военный обозреватель.

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Армения дрейфует в сторону Запада

В то же время в Ереване проходят акции протеста – 19 сентября толпа подошла к посольству России в Армении и были слышны призывы, чтобы "Москва уходила из Нагорного Карабаха и Армении", а "Ереван выходил из ОДКБ" (Организация договора о коллективной безопасности, в состав которой входит Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Киргизия и Таджикистан – 24 Канал). А также Путина называли известным словом.

Армения, считавшаяся союзником России, сейчас фактически выходит из поля влияния Москвы и дрейфует в направлении США и Европейского Союза. И это характеризует полную утрату влияния России на этот регион Кавказа.

"Это следствие того, что Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину и сточила здесь свой военный потенциал. И его уже не хватает для того, чтобы влиять на другие направления постсоветского пространства, которые Россия считала для себя стратегическими", – подчеркнул Денис Попович.

Важно! Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Нагорном Карабахе, назвав этот регион – территорией Азербайджана. А упреки Армении относительно невмешательства России в конфликт охарактеризовал как "безосновательные".

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