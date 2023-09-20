Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Москва не зможе жодним чином втрутитись в ситуацію в Нагорному Карабаху. І вірмени відповідно реагують на це, вчинивши акції протесту біля російського посольства.

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Росія не має резервів для втручання в ситуацію

Вірменія, на думку Поповича, розраховувала, що Росія ще під час війни 2020 року може втрутитися в конфлікт та надати їм підтримку. Тоді цього не відбулось, і тим паче не відбудеться зараз, оскільки Росія повністю загрузла в Україні та не має жодних резервів та можливостей, щоб вплинути на події довкола Нагірного Карабаху.

"І Азербайджан зможе відновити свій суверенітет на цій території, тому що за міжнародним станом Нагірний Карабах є юридично територією Азербайджану. А за наслідками цієї ситуації стане ще й фактично – Баку буде контролювати Нагорний Карабах", – зауважив військовий оглядач.

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Вірменія дрейфує в бік Заходу

Водночас в Єревані проходять акції протесту – 19 вересня натовп підійшов до посольства Росії у Вірменії і були чутні заклики, щоб "Москва йшла геть з Нагірного Карабаху та Вірменії", а "Єреван виходив з ОДКБ" (Організація договору про колективну безпеку, до складу якої входить Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Киргизія та Таджикистан – 24 Канал). А також Путіна називали відомим словом.

Вірменія, яка вважалась союзником Росії, зараз фактично виходить з поля впливу Москви та дрейфує у напрямок США та Європейського Союзу. І це характеризує повну втрату впливу Росії на цей регіон Кавказу.

"Це є наслідком того, що Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну та сточила тут свій військовий потенціал. І його вже не вистачає для того, щоб впливати на інші напрямки пострадянського простору, які Росія вважала для себе стратегічними", – підкреслив Денис Попович.

Важливо! Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував події в Нагірному Карабаху, назвавши цей регіон – територією Азербайджану. А закиди Вірменії щодо невтручання Росії в конфлікт охарактеризував як "безпідставні".

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