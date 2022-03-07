Награда не моя, она – для всей Николаевщины, – Ким об ордене "За мужество"
Владимир Зеленский наградил главу Николаевской ОГА орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Сам Виталий Ким прокомментировал награду и объяснил, что это награда всей Николаевщине.
Соответствующий комментарий он опубликовал уже традиционно в телеграме вечером 7 марта. Это произошло на 11 день войны, в которой Николаевщина активно и успешно ведет борьбу с врагом.
Обратите внимание Зеленский обратился к украинцам после 11-го дня войны с Россией
Глава Николаевской ОВА прокомментировал награду президента
Я тут посидел, подумал… Эта награда не моя. Это награда Николаевской области! Каждому, кто стоит на защите и кто не готов отдавать свою землю…
– написал Ким.
Чиновник заверил, мол, просто так случилось, что он возглавляет область.
"Горжусь, что родился в Николаеве", – подытожил Виталий Ким.
Кстати, чиновник во время войны активно обороняет, информирует и успокаивает население. Делает это он очень искренне, отважно и вдохновенно.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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