Награда не моя, она – для всей Николаевщины, – Ким об ордене "За мужество"

Владимир Зеленский наградил главу Николаевской ОГА орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Сам Виталий Ким прокомментировал награду и объяснил, что это награда всей Николаевщине.

Соответствующий комментарий он опубликовал уже традиционно в телеграме вечером 7 марта. Это произошло на 11 день войны, в которой Николаевщина активно и успешно ведет борьбу с врагом.

Обратите внимание Зеленский обратился к украинцам после 11-го дня войны с Россией

Глава Николаевской ОВА прокомментировал награду президента

Я тут посидел, подумал… Эта награда не моя. Это награда Николаевской области! Каждому, кто стоит на защите и кто не готов отдавать свою землю…

– написал Ким.

Чиновник заверил, мол, просто так случилось, что он возглавляет область.

"Горжусь, что родился в Николаеве", – подытожил Виталий Ким.

Кстати, чиновник во время войны активно обороняет, информирует и успокаивает население. Делает это он очень искренне, отважно и вдохновенно.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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