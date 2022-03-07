Відповідний коментар він опублікував вже традиційно в телеграмі ввечері 7 березня. Це трапилось на 11 день війни, у якій Миколаївщина активно й успішно веде боротьбу з ворогом.
Зауважте Зеленський звернувся до українців після 11-го дня війни з Росією
Глава Миколаївської ОВА прокоментував нагороду президента
Я тут посидів, подумав… Ця нагорода не моя. Ця нагорода Миколаївської області! Кожного, хто стоїть на захисті і хто не готовий віддавати свою землю…
– написав Кім.
Посадовець запевнив, мовляв, просто так сталося, що він очолює область.
"Пишаюся, що народився у Миколаєві", – підсумував Віталій Кім.
До речі, посадовець у час війни активно обороняє, інформує та заспокоює населення. Робить це він дуже щиро, відважно та надихаюче.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!