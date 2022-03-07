Відповідний коментар він опублікував вже традиційно в телеграмі ввечері 7 березня. Це трапилось на 11 день війни, у якій Миколаївщина активно й успішно веде боротьбу з ворогом.

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Глава Миколаївської ОВА прокоментував нагороду президента

Я тут посидів, подумав… Ця нагорода не моя. Ця нагорода Миколаївської області! Кожного, хто стоїть на захисті і хто не готовий віддавати свою землю…

– написав Кім.

Посадовець запевнив, мовляв, просто так сталося, що він очолює область.

"Пишаюся, що народився у Миколаєві", – підсумував Віталій Кім.

До речі, посадовець у час війни активно обороняє, інформує та заспокоює населення. Робить це він дуже щиро, відважно та надихаюче.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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