Украине и Зеленскому в Вильнюсе вручили Премию свободы: яркое видео

В конце декабря Литва присудила Премию свободы Украине и президенту Владимиру Зеленскому. И вот 13 января состоялось ее вручение в Вильнюсе.

Заметим, что решение о награде именно Украины и нашего президента единогласно поддержали все 113 законодателей Литвы. Также на вручение приглашали и лично Владимира Зеленского.

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Вручение Премии свободы

Однако президент Украины выступил перед политиками и народом Литвы прямым эфиром из Киева. Как впоследствии он отметил в своем телеграм-канале, награждение такой премией – "лучшее чествование памяти и подвига героев, победивших империю в эти зимние дни 32 года назад".

Сейчас мы с вами тоже направляемся к победе. До финальной победы над этой империей. Россия больше не сможет диктовать ничего народам Европы, когда мы завершим эту войну однозначным поражением агрессора,

– заверил Владимир Зеленский.

А также сказал, что, хотя Россия надеялась на то, что упадет свобода Украины, однако упасть принадлежит ей самой. "Мы должны сделать так, чтобы не было больше никогда даже возможности у любого агрессора мечтать о чем-то подобном и посягать на нашу с вами свободу", – подчеркнул он.

В Литве пожелали Украине, чтобы ангел охранял нашу нацию и президента, а также свободу.

Награждение Премией свободы: видео

За что Украине и президенту присудили Премию свободы

Ранее пресс-секретарь Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что сегодня Украина является европейской демократией, которая вынуждена бороться за выживание своей территории, культуры и народа. Более того, Украина также борется и за свободу всех европейцев.

Что касается Владимира Зеленского, то, по словам спикера, он как президент Украины сегодня находится на передовой этой борьбы за свободу, а также своим личным лидерством и примером вдохновляет миллионы людей на то, чтобы они сопротивлялись и не сдавались.

Также следует отметить его влияние на людей во всем мире: "Он также объединил мировое сообщество против преступного режима Путина".

"Вот почему Комиссия Премии свободы предложила вручить Премию свободы в этом году Президенту Украины за его заслуги и заслуги украинского народа в их борьбе за независимость, свободу и демократию перед военной агрессией России", – сказала Чмилите-Нильсен.