Нагрели чайник – и лили на голову кипяток, – экс-заключенный "Изоляции" о пытках боевиков

На оккупированной территории Донбасса уже 7 лет функционирует тюрьма "Изоляция". То, что там происходит трудно даже представить, не то что пережить. Однако есть те, кто открыто говорит обо всех зверствах, которые там совершают пророссийские боевики.

Один из таких смельчаков – бывший узник "Изоляции" Стас Печенкин. Его обменяли в конце 2019 года в рамках пока последнего крупного обмена между Украиной и ОРДЛО.

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Печенкин рассказал, что "Изоляция" была страшной, потому что никто не контролировал, что там происходит. По его словам, туда не лезла даже так называемая власть временно оккупированных территорий. Все "крышевало" ФСБ России, а это, как сказал экс-заключенный, развязывало руки палачам и позволяло там делать что угодно.

Ни ОБСЕ, ни Красный крест – не имел доступа вообще никто. Много делалось непосредственно "Палычем" (руководитель "Изоляции" Денис Куликовский – 24 канал), который там в то время командовал,

– заметил Печенкин.

Он назвал "Палыча" палачом, ведь тот даже после выбитых признаний не давал покой пленным. Куликовский получал удовольствие от особо жестоких пыток. Среди них Печенкин вспомнил:

"тапик" : подсоединяют ток с помощью полевого телефона, бьют током;

: подсоединяют ток с помощью полевого телефона, бьют током; в моем случае было "чаепитие" . Нагрели чайник и лили на голову кипяток;

. Нагрели чайник и лили на голову кипяток; еще развлечение было – мыть пленных "керхером".

Конечно, мне пришлось подписать все, что требовали. И шпион, и по заданию СБУ следил за Алчиным. Но тюремное руководство хотело развлекаться каждый день,

– вспомнил бывший узник.

В то же время никакой медпомощи не было. То есть заключенных могли избить, как грушу, притащить в камеру, "бросить на матрас – лежит на полу, и скажи спасибо уже за то, что им надоело".

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