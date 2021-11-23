Один з таких сміливців – колишній в'язень "Ізоляції" Стас Печонкін. Його обміняли наприкінці 2019 року у межах поки що останнього великого обміну між Україною та ОРДЛО.

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Печонкін розповів, що "Ізоляція" була страшною, бо ніхто не контролював, що там відбувається.За його словами, туди не лізла навіть так звана влада тимчасово окупованих територій. Усе "кришувала" ФСБ Росії, а це, як сказав ексв'язень, розв'язувало руки катам та дозволяло там робити що завгодно.

Ні ОБСЄ, ні Червоний хрест – не мав доступу взагалі ніхто. Багато робилося безпосередньо "Паличем" (керівник "Ізоляції" Денис Куликовський – 24 канал), який там на той час командував,

– зауважив Печонкін.

Він назвав "Палича" катом, адже той навіть після вибитих зізнань не давав спокій полоненим. Куликовський отримував задоволення від особливо жорстоких катувань. Серед них Печонкін пригадав:

"тапік" : під'єднують струм за допомогою польового телефону, б'ють струмом;

: під'єднують струм за допомогою польового телефону, б'ють струмом; у моєму випадку було "чаювання" . Нагріли чайник – і лили на голову окріп;

. Нагріли чайник – і лили на голову окріп; ще розвага була – мити полонених "керхером".

Звісно, мені довелося підписати все, що вимагали. І шпигун, і за завданням СБУ стежив за Алчиним. Але тюремне керівництво хотіло розважатись щодня,

– пригадав колишній в'язень.

Водночас жодної меддопомоги не було. Тобто ув'язнених могли побити, як грушу, притягти в камеру, "кинути на матрац – лежить на підлозі, і скажи спасибі вже за те, що їм набридло".

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