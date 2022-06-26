Находился на дежурстве, – глава Черкасской ОВА рассказал о погибшем от ракетного удара

Российские захватчики сегодня, 26 июня, нанесли мощные ракетные удары по Черкасской области. В результате прилетов погиб один человек, попавший в зону поражения российской ракеты.

Об этом 24 каналу сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, человек, погибший в результате ракетной атаки, был сотрудником железнодорожного пути.

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Погибший находился на дежурстве

"Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами ракетного нападения, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере", – заявил Табурец.

Как отметил глава Черкасской ОВА, когда произошли чрезвычайно мощные взрывы, нанесшие большие разрушения, мужчина попал в зону поражения ракеты. Кроме того, Табурец добавил, что еще 3 человека, получившие ранения, сейчас находятся в критическом состоянии.

Прилеты возле Черкасс

Табурец также рассказал, что в результате ракетных ударов врага по Черкасчине пострадал объект гражданской инфраструктуры возле областного центра. В общей сложности, подтверждено 2 прилета возле города Черкассы.

"К сожалению, эти вражеские действия добрались и до Черкасчины, до мирного края. И сейчас, когда говорим о ситуации в стране в целом, говорим и о том, что люди сильны и настроены на победу. Черкасчане посылают поддержку как соседним областям, так и всей Украине", – подчеркнул Табурец.

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