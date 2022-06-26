Находился на дежурстве, – глава Черкасской ОВА рассказал о погибшем от ракетного удара
Российские захватчики сегодня, 26 июня, нанесли мощные ракетные удары по Черкасской области. В результате прилетов погиб один человек, попавший в зону поражения российской ракеты.
Об этом 24 каналу сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, человек, погибший в результате ракетной атаки, был сотрудником железнодорожного пути.
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Погибший находился на дежурстве
"Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами ракетного нападения, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере", – заявил Табурец.
Как отметил глава Черкасской ОВА, когда произошли чрезвычайно мощные взрывы, нанесшие большие разрушения, мужчина попал в зону поражения ракеты. Кроме того, Табурец добавил, что еще 3 человека, получившие ранения, сейчас находятся в критическом состоянии.
Прилеты возле Черкасс
Табурец также рассказал, что в результате ракетных ударов врага по Черкасчине пострадал объект гражданской инфраструктуры возле областного центра. В общей сложности, подтверждено 2 прилета возле города Черкассы.
"К сожалению, эти вражеские действия добрались и до Черкасчины, до мирного края. И сейчас, когда говорим о ситуации в стране в целом, говорим и о том, что люди сильны и настроены на победу. Черкасчане посылают поддержку как соседним областям, так и всей Украине", – подчеркнул Табурец.
Глава Черкасской ОВА рассказал о погибшем в результате ракетных ударов: смотрите видео
Ракетные обстрелы Черкасской области: что известно
- Во время воздушной тревоги, объявленной в Черкасской области примерно в 10:41, прогремели мощные взрывы, о которых сообщили местные. Через час, в 11:49, взрывы подтвердил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
- По его словам, было 2 прилета возле областного центра Черкасской области. Позже стало известно, что в результате вражеских ракетных обстрелов есть погибший и пострадавшие. Кроме того, ударом ракеты поврежден объект инфраструктуры.
- В последний раз о взрывах в Черкассах сообщали 4 мая 2022 года. Впрочем, тогда глава Черкасской ОВА заверил, что в области сработала система противовоздушной обороны. В тот день "прилеты" были по центру Днепра.