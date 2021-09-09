Находился в розыске Интерпола: в Одесской области задержали боевика ИГИЛ

9 сентября 2021 , 18:28
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Источник:

СБУ

В Одесской области задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Он находился в розыске Интерпола из-за финансирования терроризма.

Мужчина был выходцем из Центральной Азии. По информации Службы безопасности Украины, в 2014 – 2016 годах в Турции мужчину завербовали члены "ИДИЛ".

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Задержанный прятался от правоохранителей

В СБУ отметили, что иностранец, скрываясь от правоохранительных органов, прибыл в Украину. В государстве находился с нарушением требований миграционного законодательства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Обратите внимание! ИГИЛ – это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая милитаристская группа. Полное название - "Исламское государство Ирака и Леванта".

Задержанный иностранец / Фото СБУ​


Мужчина нарушал миграционное законодательство / Фото СБУ

Что известно о похожих задержаниях

  • В Северодонецке сотрудники СБУ задержали участника террористической организации на оккупированных территориях. Это произошло в сентябре 2020 года. Мужчина в 2014 году в составе группы Дремова захватывал админздания на Луганщине.
  • Правоохранители в феврале 2021 года разоблачили и задержали мужчину, которого называют "активистом крымской весны". В 2014 году он помог россиянам оккупировать полуостров.
  • В июне 2021 года в Черкассах правоохранители разоблачили иностранца, который находился в международном розыске. Мужчину обвиняли в совершении преступлений террористического характера. Интересно, что у него был российский паспорт.
Автор: Ольга Музика