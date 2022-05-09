Невероятно отважные украинские воины продолжают защищать Мариуполь от российских оккупантов. Наши герои обеспечили эвакуацию мирных людей из "Азовстали" и держат оборону под постоянными бомбардировками и попытками штурмов предприятия.

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Рассказ пограничника

Начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель сообщил, что наши храбрые защитники продолжают защищать город-герой от российских оккупантов.

Мы находимся в очень тяжелых условиях, бесчеловечных, но продолжаем защищать свой край. Знаем о шагах руководства государства для нашего спасения и чувствуем, что о нас не забыли,

– сказал Падитель.

Он добавил, что отважные бойцы делают все возможное, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу, и надеется, что вся Украина и последующие поколения будут гордиться своими защитниками.

Защита Мариуполя: последние новости

Капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" сделал мощное заявление о защите Мариуполя и наших отважных бойцах. Он подчеркнул, что отважные воины не ставят свою жизнь над интересами страны.

Появилась информация о том, что российские оккупанты, которые, несмотря на постоянные бомбардировки и превосходство силы, не в состоянии преодолеть сопротивление наших воинов и захватить "Азовсталь", могут использовать на территории предприятия химическое оружие. Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне подобной информацией могут прогнозировать реакцию на преступление, или хотят запугать местное население, чтобы люди боялись выйти на улицу.

На "Азовстали" критическая ситуация с ранеными, солдаты умирают из-за отсутствия медикаментов и возможности оказать им необходимую помощь и уход. Почти 600 наших героев нуждаются в медицинской помощи,

Сам Мариуполь после атаки российских оккупантов претерпел огромных разрушений, враг полностью уничтожил город постоянными обстрелами и бомбардировками. За время войны рашисты убили более 25 тысяч горожан, большинство из них – мирные жители. Наши мужественные защитники, которые до сих пор, несмотря на нечеловеческие условия, держат оборону, ликвидировали 2 500 российских солдат, еще 5 000 ранили.

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