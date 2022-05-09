Неймовірно відважні українські воїни продовжують захищати Маріуполь від російських окупантів. Наші герої забезпечили евакуацію мирних людей з "Азовсталі" та тримають оборону під постійними бомбардуваннями та спробами штурмів підприємства.

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Розповідь прикордонника

Начальник Донецького прикордонного загону Валерій Падитель повідомив, що наші хоробрі захисники продовжують захищати місто-герой від російських окупантів.

Ми перебуваємо у дуже важких умовах, нелюдських, але продовжуємо боронити свій край. Знаємо про кроки керівництва держави для нашого порятунку і відчуваємо, що про нас не забули,

– сказав Падитель.

Він додав, що відважні бійці роблять усе можливе, щоб виконати поставлене перед ними завдання, та сподівається на те, що вся Україна та наступні покоління будуть пишатися своїми захисниками.

Захист Маріуполя: останні новини

Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина" зробив потужну заяву про захист Маріуполя та наших відважних бійців. Він наголосив, що відважні воїни не ставлять свої життя над інтересами країни.

З'явилася інформація про те, що російські окупанти, які попри постійні бомбардування та переважаючі сили не можуть здолати опір наших воїнів та захопити "Азовсталь", можуть використати на території підприємства хімічну зброю. Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни подібною інформацією можуть прогнозувати реакцію на злочин, або ж хочуть залякати місцеве населення, щоб люди боялися вийти на вулицю.

На "Азовсталі" критична ситуація з пораненими, солдати помирають через відсутність медикаментів та можливості надати їм необхідну допомогу та догляд. Майже 600 наших героїв потребують медичної допомоги,

Сам Маріуполь після атаки російських окупантів зазнав величезних руйнувань, ворог повністю знищив місто постійними обстрілами та бомбардуваннями. За час війни рашисти вбили понад 25 тисяч містян, більшість з них – мирні жителі. Наші мужні захисники, які досі попри нелюдські умови тримають оборону, ліквідували 2 500 російських солдатів, ще для 5 000 завдали поранень.

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