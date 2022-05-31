Находившихся на Ровенской АЭС работников "Росатома" обменяли на украинцев

Находившихся в Украине работников "Росатома" обменяли на украинцев. Речь идет о четырех специалистах российской компании, которые с 22 февраля оставались на территории нашего государства.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы украинского "Энергоатома" Петр Котин во время брифинга в Медиацентре Украина 31 мая. 24 канал передает детали.

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Обмен работников "Росатома" на граждан Украины

По информации Котина, четырех работников "Росатома", находившихся на Ровенской АЭС в разгар полномасштабного вторжения России, обменяли на граждан Украины.

Они находились на площадке Ровенской АЭС около месяца, началась война, но по условиям контракта они продолжили там находиться, потому что контракт истекает после того, когда все перевезенные элементы были разгружены,

– объяснил руководитель "Энергоатома".

Чиновник добавил, что эти граждане России были переданы после того, как они сделали свои заявления относительно полномасштабной войны, обнародованные в СМИ. Детали обмена Котин не сообщил.

Контекст

Четверо работников "Росатома" прибыли в Ровенскую атомную электростанцию 22 февраля 2022 года, чтобы привезти радиоактивное топливо. После начала полномасштабного вторжения России в Украину они записали видео , в котором заявили, что не хотят возвращаться на родину.

Незадолго до этого Россия обнародовала информацию, что четырех ее граждан в Украине якобы удерживают силой . Впрочем, украинская сторона такие заявления страны-агрессорки опровергла.

Из того, что рассказали работники "Росатома" в видео, стало известно, что 17 марта они полностью разгрузили топливо для РАЭС и передали его станции. Россияне уточнили, что работали в хороших условиях и добавили, что именно в Украине поняли, что происходит российская армия с гражданскими людьми.

Мы видим ужасы, которые творят наши соотечественники. Они убивают детей, матери, граждан Украины. Здесь мы увидели всю правду… Мы не хотим в этом участвовать и иметь к этому отношение. После увиденного нам страшно возвращаться,

– сказали в видео россияне.

Кстати, тогда эти работники "Росатома" также выразили непонимание, как российское военное командование может отдавать приказы бомбить атомные станции. Они подчеркнули, что такие действия их соотечественников могут вызвать ядерную катастрофу .

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