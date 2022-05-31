Про це повідомив виконувач обов'язків очільника українського "Енергоатому" Петро Котін під час брифінгу у Медіацентрі Україна 31 травня. 24 канал передає деталі.

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Обмін працівників "Росатому" на громадян України

За інформацією Котіна, чотирьох працівників "Росатому", які перебували на Рівненській АЕС у розпал повномасштабного вторгнення Росії, обміняли на громадян України.

Вони перебували на майданчику Рівненської АЕС близько місяця, почалась війна, але за умовами контракту вони продовжили там перебувати, бо контракт закінчується після того, коли всі елементи, які перевезли, були розвантажені,

– пояснив керівник "Енергоатому".

Посадовець додав, що цих громадян Росії передали після того, як вони зробили свої заяви стосовно повномасштабної війни, оприлюднені у ЗМІ. Деталей обміну Котін не повідомив.

Контекст

Четверо працівників "Росатому" прибули до Рівненської атомної електростанції 22 лютого 2022 року, щоб привезти радіоактивне паливо. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони записали відео, у якому заявили, що не хочуть повертатись на свою батьківщину.

Незадовго до цього Росія оприлюднила інформацію, що цих чотирьох її громадян в Україні буцімто утримують силою. Втім українська сторона такі заяви країни-агресорки спростувала.

З того, про що розповіли працівники "Росатому" у відео, стало відомо, що 17 березня вони повністю розвантажили паливо для РАЕС та передали його станції. Росіяни уточнили, що працювали в гарних умовах й додали, що саме в Україні зрозуміли, що коїть російська армія з цивільними людьми.

Ми бачимо ті жахи, які коять наші співвітчизники. Вони вбивають дітей, матерів, громадян України. Тут ми побачили всю правду… Ми не хочемо брати у цьому участь й мати до цього стосунок. Після побаченого нам страшно повертатися,

– сказали у відео росіяни.

До слова, тоді ці працівники "Росатому" також висловили нерозуміння, як російське військове командування може віддавати накази бомбардувати атомні станції. Вони наголосили, що такі дії їхніх співвітчизників можуть спричинити ядерну катастрофу.

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