Находят себе политических покровителей, – Шиба о скандальных судьях ОАСК

Евгений Аблов не боится ответственности и не уважает закон. Он уже неоднократно выбрасывал повестки, сбегал от детективов Национального антикоррупционного бюро расследований и не являлся на заседания.

Игнорирует заседания и Павел Вовк. Об этом рассказала в эфире 24 канале исполнительная директор Фонда DEJURE Ирина Шиба.

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По ее словам, они пытаются затянуть следствие, не знакомясь с материалами дела, договариваясь с другими судьями о том, чтобы сроки расследования не продолжали.

Из-за своих полномочий они находят себе политических покровителей, которые помогают им дальше оставаться в должности,

– отметила Шиба.

Она объяснила, что они делают все возможное, чтобы не позволить НАБУ эффективно расследовать дело.

ВСП не заинтересован в деле

Юристы Фонда DEJURE обращались с жалобами на судей в Высший совет правосудия. Ведь непоявление в суд, не выполнение решений суда – это нарушение судейской этики.

"Но ВСП отказывается открывать и рассматривать дела. Потому что они просто не заинтересованы в привлечении Павла Вовка к ответственности", – сказала эксперт.

Она отметила, что судьи не боятся нарушать любые требования закона. Потому что они чувствуют полную безнаказанность, что другие судьи помогут остаться на должности.

В начале сентября журналисты получили и обработали новые так называемые "пленки Вовка" – записи разговоров из кабинета председателя ОАСК.

Шиба рассказала об Аблове и Вовке: смотрите видео

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