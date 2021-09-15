Находят себе политических покровителей, – Шиба о скандальных судьях ОАСК
Источник:24 канал
Евгений Аблов не боится ответственности и не уважает закон. Он уже неоднократно выбрасывал повестки, сбегал от детективов Национального антикоррупционного бюро расследований и не являлся на заседания.
Игнорирует заседания и Павел Вовк. Об этом рассказала в эфире 24 канале исполнительная директор Фонда DEJURE Ирина Шиба.
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По ее словам, они пытаются затянуть следствие, не знакомясь с материалами дела, договариваясь с другими судьями о том, чтобы сроки расследования не продолжали.
Из-за своих полномочий они находят себе политических покровителей, которые помогают им дальше оставаться в должности,
– отметила Шиба.
Она объяснила, что они делают все возможное, чтобы не позволить НАБУ эффективно расследовать дело.
ВСП не заинтересован в деле
Юристы Фонда DEJURE обращались с жалобами на судей в Высший совет правосудия. Ведь непоявление в суд, не выполнение решений суда – это нарушение судейской этики.
"Но ВСП отказывается открывать и рассматривать дела. Потому что они просто не заинтересованы в привлечении Павла Вовка к ответственности", – сказала эксперт.
Она отметила, что судьи не боятся нарушать любые требования закона. Потому что они чувствуют полную безнаказанность, что другие судьи помогут остаться на должности.Заметим! В начале сентября журналисты получили и обработали новые так называемые "пленки Вовка" – записи разговоров из кабинета председателя ОАСК.
Шиба рассказала об Аблове и Вовке: смотрите видео
Коротко о деле Аблова: что известно
- Заместитель председателя скандального ОАСК сбежал из Антикоррупционного суда.
- Евгению Аблову должны были избрать меру пресечения и решить вопрос об отстранении от должности.
- Накануне ВАКС постановил осуществить принудительный привод Аблова на заседание.
- Его адвокаты в суде рассказали, что их клиент якобы находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни заместителя председателя ОАСК или о том, что он не может покинуть медицинское учреждение.
- Заместитель Вовка подозреваемый по делу о захвате власти. Следствие установило, что руководство ОАСК имело контроль над ВККС и ВСП, создавая искусственные препятствия в их работе.