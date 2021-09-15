Ігнорує засідання і Павло Вовк. Про це розповіла в ефірі на 24 каналі виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.

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За її словами, вони намагаються затягнути слідство, не ознайомлюючись з матеріалами справи, домовляючись з іншими суддями про те, щоб строки розслідування не продовжували.

Через свої повноваження вони знаходять собі політичних покровителів, які допомагають їм далі залишатись на посаді,

– наголосила Шиба.

Вона пояснила, що вони роблять все можливе, щоб не дозволити НАБУ ефективно розслідувати справу.

ВРП не зацікавлена у справі

Юристи Фундації DEJURE зверталися зі скаргами на суддів до Вищої ради правосуддя. Адже не з'явлення до суду, не виконання рішень суду – це порушення суддівської етики.

"Але ВРП відмовляється відкривати та розглядати справи. Тому що вони просто не зацікавлені у притягнення Павла Вовка до відповідальності", – сказала експертка.

Вона зауважила, що судді не бояться порушувати будь-які вимоги закону. Тому що вони відчувають повну безкарність, що інші судді допоможуть залишитись на посаді.

Зауважимо! На початку вересня журналісти отримали та опрацювали нові так звані "плівки Вовка" – записи розмов із кабінету голови ОАСК.

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