Ігнорує засідання і Павло Вовк. Про це розповіла в ефірі на 24 каналі виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба.
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За її словами, вони намагаються затягнути слідство, не ознайомлюючись з матеріалами справи, домовляючись з іншими суддями про те, щоб строки розслідування не продовжували.
Через свої повноваження вони знаходять собі політичних покровителів, які допомагають їм далі залишатись на посаді,
– наголосила Шиба.
Вона пояснила, що вони роблять все можливе, щоб не дозволити НАБУ ефективно розслідувати справу.
ВРП не зацікавлена у справі
Юристи Фундації DEJURE зверталися зі скаргами на суддів до Вищої ради правосуддя. Адже не з'явлення до суду, не виконання рішень суду – це порушення суддівської етики.
"Але ВРП відмовляється відкривати та розглядати справи. Тому що вони просто не зацікавлені у притягнення Павла Вовка до відповідальності", – сказала експертка.
Вона зауважила, що судді не бояться порушувати будь-які вимоги закону. Тому що вони відчувають повну безкарність, що інші судді допоможуть залишитись на посаді.
Шиба розповіла про Аблова і Вовка: дивіться відео
Коротко про справу Аблова: що відомо
- Заступник голови скандального ОАСКу втік з Антикорупційного суду.
- Євгену Аблову повинні були обрати запобіжний захід та розв'язати питання про відсторонення від посади.
- Напередодні ВАКС постановив здійснити примусовий привід Аблова на засідання.
- Його адвокати в суді розповіли, що їхній клієнт нібито перебуває на лікарняному. Проте слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу заступника голови ОАСКу або про те, що він не може залишити медичний заклад.
- Заступник Вовка є підозрюваним у справі про захоплення влади. Слідство встановило, що керівництво ОАСКу мало контроль над ВККС та ВРП, створювали штучні перешкоди у їхній роботі.