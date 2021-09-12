Це було надзвичайно складно, цьому протидіяли дуже впливові корупціонери, влада і уся корупційна система. Протидія не припиняється і тепер. Тому не все виходить ідеально. Але можна стверджувати, що це таки історія успіху з шансом на утвердження невідворотності покарання за корупцію.

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Коли запрацювало НАБУ стало зрозуміло, що ефективна боротьба з корупцією в умовах діючої судової системи неможлива. Детективам банально не давали працювати або зливали інформацію, а суддів, які вмикали НАБУ зелене світло, починали переслідувати.

Обвинувальні акти, які потрапляли до судів одразу ж буксували без шансу на об'єктивний та незалежний розгляд. Розв'язання проблеми бачили лише у створенні нового суду з нуля, який буде спроможний відірватись від порочної корумпованої системи та складатиметься з незалежних і доброчесних професіоналів.

Обирати суддів допомогли міжнародні експерти

Для того, щоб розірвати кругову поруку та вплив суддівських кланів, влади і корупціонерів, до обрання нових суддів залучили авторитетних міжнародних експертів. Правда влада тоді не дала їм вирішальної ролі, а дозволила лише відсіяти очевидних негідників.

Переможців конкурсу визначала вже Вища кваліфкомісія без участі міжнародників. Вона заблокувала тих, хто на їх думку складав найбільшу загрозу системі.

У підсумку мантії суддів Вищого антикорсуду здебільшого одягнули юристи, без негативної репутації, але про яких було мало відомо. Тож оцінку якості складу цього суду можна було давати саме за результатами роботи.

Як судді ВАКСу проявили себе

Через два роки після його запуску можна стверджувати, що судді ВАКСу проявили себе справді достойно. За цей час суд ухвалив 45 вироків: 39 обвинувальних і 6 виправдувальних. Цікаво, що перший вирок стосувався саме судді за відмову подавати декларацію.

Станом на кінець серпня 2021 року законної сили набрало понад 20 вироків, а 14 осіб реально сидять у тюрмі, де проведуть від 2 до 9 років.

Оцінюючи ці результати, для мене найбільш показовими є справи навіть не щодо високопосадовців, а щодо інших суддів. Бо кругова порука та відчуття безкарності саме у суддів є однією з головних причин поразок у боротьбі з корупцією.

Про корупцію у судовій системі вже давно ходять легенди. Але до початку роботи НАБУ суддів дуже рідко ловили на хабарях. І майже немає тих, які отримали реальне покарання за хабарництво. На згадку приходить лише Зварич, який відсидів реальний строк у тюрмі.

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Інших суддів або судять роками, як от Горячківську, чия справа в суді вже більше 6 років, чи Лупенка, якого спіймали на гарячому ще у 2012 році. Або ж виправдовують, як суддю Підгорного, якого через 10 років після хабаря визнали невинним.

НАБУ встановило рекорд

За останні 5 років НАБУ на хабарях спіймало вже майже пів сотні суддів. Справи щодо 44 передано до Вищого антикорсуду. Це значно більше ніж за усю історію незалежності. На сьогодні вже є вироки про засудження 9 суддів.

Так, 9 років тюрми з конфіскацією усього майна отримав екссуддя Господарського суду Одеської області Павло Меденцев. Він вимагав від директора приватного підприємства 570 тисяч гривень хабаря за ухвалення потрібного рішення.

Правда вирок ухвалено заочно, бо суддю викрили, ще тоді коли він мав недоторканість. Скориставшись цим він утік і досі перебуває у розшуку. Суддя Малиновського районного суду міста Одеси Анатолій Целух на посаді 30 років. Скільки з них брав хабарі невідомо, але у березні 2019 році його спіймали на гарячому.

Спершу він тягнув розгляд цивільної справи понад 1,5 роки, а потім запропонував вирішити її за 2,5 тисячі доларів. Одразу після передачі цих коштів у робочому кабінеті судді його і затримали.

Цікаво, що під час обшуку у нього знайшли пристрої проти прослуховування, але вони не завадили НАБУ поставити жучки та записати злочинні дії судді. Перша інстанція антикорсуду присудила йому 7 років тюрми з конфіскацією майна. Але апеляція, зважаючи на вік, зменшила строк до 5 років.

До речі, після того як Целуха спіймали, він одразу ж подав у відставку і Вища рада правосуддя дала можливість йому піти з посади з почестями. Завдяки цьому зараз він отримує близько 130 тисяч гривень пенсії щомісячно.

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Вирок є підставою для скасування відставки. Однак, незважаючи на те, що він вже більше як пів року сидить у тюрмі, ВРП не спішить позбавити його відставки та захмарної пенсії з наших кишень.

Обіцяв домовитись з іншими суддями

Суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка спіймали на тому, що він за 30 тисяч гривень обіцяв домовитись з іншими суддями, аби ті не притягували до відповідальності п'яного водія.

Цим суддя займався вже після того, як Вища кваліфкомісія визнала його доброчесним і він отримував близько 200 тисяч гривень зарплати щомісячно.

Антикорсуд засудив його до 2 років тюрми. Це виглядає мало, але оскільки суддя не сам ухвалював рішення за хабар, а лише домовлявся про це з іншими суддями, то кримінальний кодекс передбачає за це значно менші санкції. Тобто у антикорсуду не було можливості застосувати серйозніше покарання.



ВАКС засудив 9 служителів Феміди / Фото "Судового репортеру"

Пономаренко завдяки ВРП теж замість ганебного звільнення втік у почесну відставку. Автомайдан вже пів року як звернувся із вимогою припинити відставку хабарника, але у раді правосуддя не реагують.

Суддя Вадим Галічий з Жовтневого суду Дніпра теж торгував впливом. За 10 тисяч доларів обіцяв допомогти своєму знайомому розв'язати питання у кримінальних справах. Натомість отримав 2,5 роки тюрми від Вищого антикорсуду.

Ці вироки вже вступили у силу і судді вже відбувають покарання. А ще є рішення про засудження 5 суддів, але вони поки не набрали чинності, бо зараз переглядаються апеляційною палатою.

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Це справи щодо судді Рахівського суду Закарпатської області Івана Тулика, який за гроші домовлявся з колегами, щоб ті не карали п'яних водіїв.Суддя Міжгірського суду цієї ж області Антон Гайдур отримав вирок за те, що задовольнив позов за 10% від його суми.

Суддю Ковельського суду Волинської області Олега Василюка засуджено за те, що допоміг "порішати" з іншим суддею за 3 800 гривень. Служитель феміди, який отримує близько 100 тисяч гривень на місяць не погребував взяти такий смішний хабар.

Мабуть таких було багато. Як то кажуть – копійка до копійочки. Єдине не врахував суддя, що "порішати" з НАБУ та Антикорсудом навіть за "дуже грубі гроші" вже не вийде.

Буквально нещодавно по 6 років тюрми отримали суддя Броварського суду Київської області Ганна Білик та ексголова Козівського суду Тернопільської області Михайло Кренцель.

До кінця 2021 року вироки отримають ще декілька суддів

Переконаний, що до кінця 2021 року ми побачимо ще декілька вироків суддям-хабарникам. Так по трохи буде формуватись впевненість, що за хабарі неодмінно наступить покарання і сядуть навіть судді.

Ще одним показником якості Антикорсуду є те, що топові підозрювані у корупції роблять усе, щоб справа не потрапила саме до цього суду.

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Для прикладу, завдяки очевидно незаконним рішенням Печерському суду у НАБУ та ВАКСу забрали справи щодо голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка та заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Тобто дуже впливові люди знають, що у Антикорсуді їх вплив нічого не значить. І це вже дійсно схоже на справжнє правосуддя.

Тому створення Вищого антикорупційного суду наразі є найбільшою перемогою у боротьбі за чесні суди. Це вдалось, у першу чергу, завдяки прозорому конкурсу та важливій ролі незалежних міжнародних експертів.

А зараз є можливість за схожим і навіть кращим принципом сформувати ключові судові органи – Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію. Тож я вітаю Вищий антикорсуд з річницею і дуже сподіваюсь, що через рік я зможу щось схоже розповісти про ВРП та ВККС.