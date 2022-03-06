Наиболее опасные направления в Киевской области

Оккупанты не перестают цинично обстреливать города Украины. Это касается и Киевской области, ведь противник пытается захватить столицу. Поэтому некоторые районы и направления оставляют опасными.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о самых опасных направлениях в Киевской области. Речь идет о Житомирской трассе, направлении городов Буча – Ирпень – Гостомель, Макаров Бучацкого района и севере Вышгородского района.

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Кулеба сообщил, что захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру. По всей области постоянно раздаются сирены из-за возможного авианалета.

Какая ситуация в других районах Киевской области

По всей территории области идет борьба с диверсионными группами. Областные и местные власти готовы провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в тяжелейших направлениях. Это можно сделать только тогда, когда будет объявлен режим тишины. Гуманитарная помощь будет направлена ​​во все 7 районов Киевщины.

Власти делают все необходимое для контроля сложной ситуации в области.