Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба розповів про найнебезпечніші напрями на Київщині. Мова йде про Житомирську трасу, напрям міст Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів Бучацького району та північ Вишгородського району.

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Кулеба повідомив, що загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. По всій області постійно лунають сирени через можливий авіаналіт.

Яка ситуація в інших районах Київщини

По всій території області триває боротьба з диверсійними групами. Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги в найтяжчих напрямках. Це буде можливо зробити тільки тоді, коли буде оголошено режим тиші. Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини.

Влада робить все необхідне для контролю складної ситуації в області.

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