Российский журналист назвал наибольшую слабость Путина и его окружения

Кремлевский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины, потому что находился в тотальной лжи. С ней и связана величайшая слабость главы Кремля и его окружения.

Следовательно, главная слабость Путина состоит в том, что он и российские власти находятся в совершенно ложной картине мира, которую сами и создают. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Главная слабость Путина и его роковая ошибка

Яковенко объяснил, что глава Кремля приказал телевидению врать. Российские пропагандисты послушно это делают и, в конце концов, эту информацию потребляет сам Путин. Полномасштабное вторжение российский диктатор начал также с учетом собственной ложной картины мира.

Так, Путину врали, что в Украине якобы нет армии, а украинцы вообще "любят россиян, российский режим и лично Путина". Он настолько верил в "Киев за три дня", что российские захватчики, идя в Украину, брали с собой форму для парада на Крещатике.

Эта картина мира есть в головах Путина и его окружения. Может не у всех из его окружения, но у Путина точно. В этом его основная слабость – он неадекватен,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

По его словам, когда кремлевский диктатор стал проявлять свою неадекватность – это стало его роковой ошибкой. Итак, главная слабость Путина и его приспешников состоит в том, что они находятся в плену собственной лжи.

Яковенко назвал главную слабость Путина: смотрите видео

В России уже говорят о преимуществах завершения войны

На российском телевидении уже открыто звучат тезисы о выгоде от завершения войны, которую страна-агрессор начала против Украины. Там заявили, что это нужно сделать до "удара Запада".

Российский политолог Виктор Олевич признал, что у Запада больше возможностей продолжать войну, чем у России. Впрочем, по словам Олевича, он предлагает не сдаться, а прекратить "авантюру".

Он также заявил, что Западу выгодно наносить России постоянный непрерывный ущерб. Следовательно, стране-агрессору нужно завершить войну до того, как Запад "нанесет сокрушительный удар".