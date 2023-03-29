Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Более того, он считает, что Путина сейчас беспокоят даже не внутренние вопросы России, а проблема собственного выживания в этой власти.

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Это пугает Путина

По его мнению, кремлевскому диктатору сейчас важно только то, что связано с его жизнью, потому что он неотрывно связывает ее с властью.

Утрату политической власти он рассматривает как финал своей жизни и в конце концов как смерть. А также как расправу над ним и с его семьей. И это очень сильно его пугает,

– заметил он.

Оппозиционер считает, что и война объясняется исключительно внутренними российскими факторами – укреплением власти, повышением рейтинга, который снижался, затыканием ртов своим критикам путем установления военной хунты и военно-политического режима.

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"Война против Украины почти на 90% обусловлена именно внутренними проблемами, которые Путин пытался решить военным путем", - подчеркнул он.

Гудков подчеркнул, что Украине не повезло, что она оказалась страной, на которой Путин решил сделать себе новые рейтинги, новую историю и новые успехи.

"На месте Украины мог бы оказаться и Казахстан, и Грузия, и Беларусь, будь она независимой. Именно 2014 год и привел к трагедии, которую мы видим сейчас - Путин решился на широкомасштабное вторжение именно против Украины", - резюмировал оппозиционный политик.

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