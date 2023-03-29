Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Более того, он считает, что Путина сейчас беспокоят даже не внутренние вопросы России, а проблема собственного выживания в этой власти.
Смотрите также В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию
Это пугает Путина
По его мнению, кремлевскому диктатору сейчас важно только то, что связано с его жизнью, потому что он неотрывно связывает ее с властью.
Утрату политической власти он рассматривает как финал своей жизни и в конце концов как смерть. А также как расправу над ним и с его семьей. И это очень сильно его пугает,
– заметил он.
Оппозиционер считает, что и война объясняется исключительно внутренними российскими факторами – укреплением власти, повышением рейтинга, который снижался, затыканием ртов своим критикам путем установления военной хунты и военно-политического режима.
Геннадий Гудков о факторах, повлиявших на решение Путина начать войну: смотрите видео
Захотел поднять свой рейтинг
"Война против Украины почти на 90% обусловлена именно внутренними проблемами, которые Путин пытался решить военным путем", - подчеркнул он.
Гудков подчеркнул, что Украине не повезло, что она оказалась страной, на которой Путин решил сделать себе новые рейтинги, новую историю и новые успехи.
"На месте Украины мог бы оказаться и Казахстан, и Грузия, и Беларусь, будь она независимой. Именно 2014 год и привел к трагедии, которую мы видим сейчас - Путин решился на широкомасштабное вторжение именно против Украины", - резюмировал оппозиционный политик.
Внутренняя политика Владимира Путина: что известно
- Путин готовит российское общество к войне с Западом, готовя почву для продолжительного конфликта. Так, когда Путин выступал перед работниками авиационного завода в Бурятии, он подчеркнул, что Россия ведет экзистенциальную войну за выживание России. Путин даже говорит о "вечной войне с Западом".
- Российский диктатор стремится, чтобы в мире считалось, что он ведет войну на истощение. Некоторые считают Путина безрассудным, но он до сих пор мыслит как разведчик, и понимает, что продолжительная война усугубит ситуацию в России.
- Путин очень рискует – война для России развивается по плохому сценарию, а российская экономика постепенно сокращается. Поэтому он может прибегнуть к арестам и преследованиям оппозиционеров в России. Однако это может вызвать сопротивление в обществе.