Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Ба більше, він вважає, що Путіна зараз турбують навіть не внутрішні питання Росії, а проблема власного виживання в цій владі.
Дивіться також У Росії лише 2 шляхи: обидва ведуть до зубожіння
Це лякає Путіна
На його думку, кремлівському диктатору зараз важливе тільки те, що пов'язане з його життям, тому що він невідривно пов'язує його з владою.
Втрату політичної влади він розглядає як фінал свого життя і зрештою як смерть. А також як розправу над ним і з його сім'єю. І це дуже сильно його лякає,
– зауважив він.
Опозиціонер вважає, що й війна пояснюється виключно внутрішніми російськими чинниками – укріпленням влади, підвищенням рейтингу, який знижувався, затиканням ротів своїм критикам шляхом встановлення військової хунти і військово-політичного режиму.
Геннадій Гудков про чинники, які вплинули на рішення Путіна розпочати війну: дивіться відео
Забажав підняти свій рейтинг
"Війна проти України на майже 90% зумовлена саме внутрішніми проблеми, які Путін намагався вирішити військовим шляхом", – наголосив він.
Гудков підкреслив, що Україні не пощастило, що вона опинилась тою країною, на якій Путін вирішив зробити собі нові рейтинги, нову історію і нові успіхи.
"На місці України міг би опинитися і Казахстан, і Грузія, і Білорусь, якби була незалежною. Саме 2014 рік і привів до трагедії, яку ми бачимо зараз – Путін зважився на широкомасштабне вторгнення саме проти України", – резюмував опозиційний політик.
Внутрішня політика Владіміра Путіна: що відомо
- Путін готує російське суспільство до війни із Заходом, готуючи ґрунт для тривалого конфлікту. Так, коли Путін виступав перед працівниками авіаційного заводу в Бурятії, він наголосив, що Росія веде екзистенційну війну "за виживання" Росії. Путін навіть наголошує на "вічній війні з Заходом".
- Російський диктатор прагне, щоб у світі вважали, що він веде війну на виснаження. Дехто вважає Путіна безрозсудним, але він і досі мислить як розвідник, і розуміє, що тривала війна погіршить ситуацію в Росії.
- Путін дуже ризикує – війна для Росії розвивається за поганим сценарієм, а російська економіка поступово скорочується. Тому він може вдатися до арештів та переслідувань опозиціонерів в Росії. Проте це може викликати спротив в суспільстві.