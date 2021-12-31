Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он заявил, что отсутствие главы САП не дает возможности запустить много дел.
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"Самые свежие ощущения – стыд после Антикоррупционной прокуратуры. Власть сделала все, чтобы не выбрали независимого антикоррупционного прокурора", – сказал Фурса.
Он подчеркнул, что этот конкурс важен не только для украинцев.
Было обещание Зеленского лично Байдену. Вы представляете, Байден в новогодне-рождественские каникулы вынужден заниматься вопросом Украины и созваниваться с Путиным. В то же время Украина просто бросает его, потому что "обіцянка - цяцянка".
К слову, Владимир Путин и Джо Байден вели переговоры по телефону 30 декабря.
Что известно о конкурсе в САП
Украина обязалась перед США немедленно избрать нового антикоррупционного прокурора. Несмотря на это, 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса.
Согласно результатам конкурса, на должность главы победу одержал детектив НАБУ Александр Клименко. В то же время Андрей Синюк, его конкурент, обжаловал результаты. США требует разблокировки процесса.
Еще один провал – энергетика
Негативной в 2021 году была и ситуация в энергетике, с углем.
Очевидно, был внешний шок, но и Украина не подумала заранее, что надо делать. 26% украинцев уже почувствовали веерные отключения,
– заметил Фурса.
По его словам, в феврале в Украине может быть дефицит газа. В то же время Нафтогаз, к сожалению, не оценил риски весной.
Несмотря на все, наибольшим успехом в 2021 году Фурса считает диджитализацию.
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