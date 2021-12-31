Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він заявив, що відсутність очільника САП не дає можливості запустити багато справ.

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"Найсвіжіші відчуття – сором після Антикорупційної прокуратури. Влада зробила все, щоб не обрали незалежного антикорупційного прокурора", – сказав Фурса.

Він наголосив, що цей конкурс важливий не тільки для українців.

Була обіцянка Зеленського особисто Байдену. Ви уявляєте, Байден у новорічно-різдвяні канікули змушений займатися питанням України та зідзвонюватися з Путіним. Водночас Україна просто кидає його, бо "обіцянка-цяцянка". Сергій Фурса Інвестиційний банкір

До слова, Володимир Путін та Джо Байден вели перемовини телефоном 30 грудня.

Що відомо про конкурс у САП Україна



Згідно з результатами конкурсу, на посаду голови перемогу здобув детектив НАБУ Олександр Клименко. Водночас Андрій Синюк, його конкурент, Україна зобов'язалась перед США негайно обрати нового антикорупційного прокурора. Попри це, 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу.Згідно з результатами конкурсу, на посаду голови перемогу здобув детектив НАБУ Олександр Клименко. Водночас Андрій Синюк, його конкурент, оскаржив результати . США вимагає розблокування процесу.

Ще один провал – енергетика

Негативною у 2021 році була і ситуація в енергетиці, з вугіллям.

Очевидно, був зовнішній шок, але і Україна не подумала заздалегідь, що треба робити. 26% українців вже відчули віялові відключення,

– зауважив Фурса.

За його словами, у лютому в Україні може бути дефіцит газу. Водночас Нафтогаз, на жаль, не оцінив ризики навесні.

Важливо! Держдеп США заявляв про те, що Європі загрожує дефіцит газу взимку.

Попри все, найбільшим успіхом 2021 року Фурса вважає диджиталізацію.

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