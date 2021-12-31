Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він заявив, що відсутність очільника САП не дає можливості запустити багато справ.
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"Найсвіжіші відчуття – сором після Антикорупційної прокуратури. Влада зробила все, щоб не обрали незалежного антикорупційного прокурора", – сказав Фурса.
Він наголосив, що цей конкурс важливий не тільки для українців.
Була обіцянка Зеленського особисто Байдену. Ви уявляєте, Байден у новорічно-різдвяні канікули змушений займатися питанням України та зідзвонюватися з Путіним. Водночас Україна просто кидає його, бо "обіцянка-цяцянка".
До слова, Володимир Путін та Джо Байден вели перемовини телефоном 30 грудня.
Що відомо про конкурс у САПУкраїна зобов'язалась перед США негайно обрати нового антикорупційного прокурора. Попри це, 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу.
Згідно з результатами конкурсу, на посаду голови перемогу здобув детектив НАБУ Олександр Клименко. Водночас Андрій Синюк, його конкурент, оскаржив результати. США вимагає розблокування процесу.
Ще один провал – енергетика
Негативною у 2021 році була і ситуація в енергетиці, з вугіллям.
Очевидно, був зовнішній шок, але і Україна не подумала заздалегідь, що треба робити. 26% українців вже відчули віялові відключення,
– зауважив Фурса.
За його словами, у лютому в Україні може бути дефіцит газу. Водночас Нафтогаз, на жаль, не оцінив ризики навесні.
Попри все, найбільшим успіхом 2021 року Фурса вважає диджиталізацію.
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